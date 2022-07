A Fontanelle di Boves in programma il raduno delle mitiche Fiat 500

Il prossimo 6 agosto, a Fontanelle di Boves è in programma il raduno delle Fiat 500. L'evento è associato ai festeggiamenti della Legion Straniera.

Ecco il programma: il ritrovo e le iscrizioni inizieranno dalle ore 14 direttamente a Fontanelle di Boves, nella piazza antistante il Santuario Regina Pacis, in corso Giovanni XXIII. Qui verrà offerto un caffè per ogni equipaggio, il limite è stato fissato in un massimo di 80 auto. Al momento si potranno già acquistare i ticket per la cena. Le iscrizioni termineranno alle 15,30 circa, poi il corteo di 500 e derivate partirà e passando nei comuni di Borgo S. Dalmazzo e Cuneo, risalirà alla volta di Boves, dove farà tappa nella centrale piazza Italia.

Per i partecipanti al raduno è stata organizzata la visita al Museo del Fungo e di Scienze Naturali, fiore all'occhiello del Comune. Il museo è dedicato ai Maestri Chiapasco e Parola, ed egregiamente gestito dal Gruppo Micologico “AMBAC Cumino”. La sfilata di Fiat 500 proseguirà quindi verso la zona montana di Boves, così da prendere un po' difresco prima di rituffarsi nella festa, giungendo a Fontanelle verso le ore 18. I mezzi verranno qui esposti e potranno essere ammirati e apprezzati dai visitatori, e agli equipaggi la Pro Loco offrirà un gradito aperitivo. Cena e infine, a seguire, concerto di “No Way Party Band”. Per i più audaci, per chi ha la necessità, o per chi desidera tuffarsi appieno nel clima della festa, la Pro Loco dà la possibilità di installare, nei terreni adiacenti autorizzati, le tende per dormire.

Per informazioni e iscrizioni contattare Claudio Bernardi: 334 936 88 66.