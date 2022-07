A Fossano la presentazione dell'ultimo libro di Anna Berra

Lavorano “accanto” da oltre un anno, ed hanno deciso di collaborare organizzando un evento importante: stiamo parlando della filiale fossanese della Banca Alpi Marittime e della Libreria Le Nuvole, che ospiteranno venerdì 29 luglio, alle ore 18, nel cortile interno ai locali della Banca, in via Cavour, 17, a Fossano, la scrittrice torinese Anna Berra per la presentazione del suo ultimo libro A gambe all’aria, edito Yume Edizioni. Seguirà un aperitivo offerto dalla Banca Alpi Marittime.

Dopo il successo editoriale della sua prima opera, L'ultima ceretta, Anna Berra si cimenta in una storia ambientata tra Torino e Roma, in un frizzante romanzo che insegue le vicende di una giovane donna, Zelda, artista di strada e del suo incontro, o per meglio dire scontro, con Carolina Invernizio, regina del feuilletton italiano ottocentesco. Da questo legame si snoda un’avventura rocambolesca e ironica, dove non mancheranno colpi di scena dalla vena noir e personaggi strabilianti, degni della penna di Anna Berra, autrice dalle molte sfaccettature e dallo stile allegramente caleidoscopico.

Anna Berra, autrice di successo, vive a Torino e oltre a scrivere romanzi deliziosi, collabora con Torino Sette, La Stampa e il Circolo dei Lettori