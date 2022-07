A Cuneo torna “Quartieri nel pallone”

Dopo il successo della prima edizione, torna “Quartieri nel pallone”.

Sabato 30 e domenica 31 luglio Cuneo verrà animata da una due giorni di sport e laboratori. Le attività previste sono il calcio A5 e laboratori creativi, entrambi dedicati ai ragazzi e alle ragazze delle annate dal 2006 al 2010.

Sabato 30 luglio il torneo avrà luogo nel quartiere San Paolo, presso i campi sportivi parrocchiali dalle ore 14,30. Mentre domenica 31 luglio si giocherà presso l’area sportiva della Casa del Quartiere Donatello, sempre dalle ore 14,30.

E’ obbligatorio iscriversi contattando: Gianluca (cooperativa Momo) al cell. 335 791 7146 o Gabriele (cooperativa Emmanuele) al cell. 327 691 8662.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).







Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:

info@laboacuneo.it

www.laboacuneo.it