Treni, continuano i lavori sulla tratta Trofarello-Fossano: modifiche all circolazione dal 1° al 10 agosto

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sulla linea ferroviaria Torino-Savona/Ventimiglia, Torino-Albenga/Imperia e Torino-Cuneo.

Con un investimento complessivo di 13 milioni di euro, i lavori, suddivisi per fasi, consentiranno, una volta completati, il transito dei treni con il massimo carico trasportabile. In questa fase gli interventi, nella tratta compresa tra le stazioni di Trofarello e Fossano, consistono nella demolizione di cinque manufatti esistenti e sostituzione con strutture prefabbricate in cemento armato.

Per consentire le attività di cantiere, dal lunedì 1° a mercoledì 10 agosto la circolazione ferroviaria delle linee Sfm4, Sfm7, Torino – Savona/Ventimiglia, Torino-Albenga/Imperia e Torino – Cuneo sarà modificata e alcuni collegamenti saranno parzialmente sostituiti con bus.

Nello specifico, i treni delle linee:

Sfm 4 sostituti con bus tra Trofarello ed Alba;

Sfm 7 servizio di bus sostitutivi tra Trofarello e Fossano;

Torino-Cuneo/Savona/Ventimiglia servizio di bus sostitutivo tra Torino Porta Nuova e Fossano (per alcuni collegamenti da/per Ventimiglia modifiche di orario di partenza e fermate).

Nel week end 5-6-7 agosto, i treni del mare Torino Porta Nuova-Albenga/Imperia effettueranno percorso alternativo con modifica dell’orario di partenza.

Tutti i canali di vendita dell’impresa ferroviaria e gli orari esposti nelle stazioni sono aggiornati con le nuove offerte.

I dettagli delle modifiche sono riportati di seguito:

Treni mare con modifiche orario di partenza e fermate (In Piemonte: Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, San Giuseppe di Cairo)

Venerdì 5 agosto

NUMERO TRENO STAZIONE PARTENZA ORARIO PARTENZA STAZIONE ARRIVO ORARIO ARRIVO

3193 Torino Porta Nuova 13:35 Savona 16:08

3194 Savona 17:55 Torino Porta Nuova 20:35

Sabato 6 agosto

NUMERO TRENO STAZIONE PARTENZA ORARIO PARTENZA STAZIONE ARRIVO ORARIO ARRIVO

3177 Torino Porta Nuova 06:10 Imperia 10:45

3169 Torino Porta Nuova 08:20 Albenga 12:25

3193 Torino Porta Nuova 13:35 Savona 16:08

3191 Imperia 16:20 Torino Porta Nuova 20:35

3187 Albenga 18:06 Torino Porta Nuova 21:35

Domenica 7 agosto

NUMERO TRENO STAZIONE PARTENZA ORARIO PARTENZA STAZIONE ARRIVO ORARIO ARRIVO

3173 Torino Porta Nuova 05:55 Ventimiglia 10:02

3175 Torino Porta Nuova 06:15 Imperia 10:52

3179 Torino Porta Nuova 07:25 Albenga 10:50

3171 Torino Porta Nuova 08:20 Albenga 11:55

3193 Torino Porta Nuova 13:35 Savona 16:08

3181 Ventimiglia 14:38 Torino Porta Nuova 19:20

3183 Albenga 17:05 Torino Porta Nuova 20:20

3198 Savona 18:00 Torino Porta Nuova 20:35

3185 Albenga 18:06 Torino Porta Nuova 21:35

3189 Imperia 19:14 Torino Porta Nuova 23:05

3196 Savona 21:45 Torino Porta Nuova 00:20





Treni con modifiche orario di partenza e fermate (In Piemonte: Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, San Giuseppe di Cairo)



Da lunedì al venerdì

NUMERO TRENO STAZIONE PARTENZA ORARIO PARTENZA STAZIONE ARRIVO ORARIO ARRIVO

3119 Torino Porta Nuova 07:50 Ventimiglia 12:47

3137 Ventimiglia 15:28 Torino Porta Nuova 20:10