In Valle Varaita sei nuovi soffiatori anticendio ai gruppi AIB

Nella serata di mercoledì 27 luglio il Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita ha incontrato a Rossana i referenti dell’Associazione Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile area base CN6 Valle Varaita per la consegna di sei nuovi soffiatori spalleggiabili, acquistati dai gruppi AIB del territorio grazie ad un contributo di 4.000 € erogato dall’Unione.



«Si tratta di un contributo particolarmente importante – dichiara il presidente dell’Unione Montana, Silvano Dovetta – perché rivolto ad un settore strategico per il nostro territorio, tanto più in un momento come questo nel quale la situazione climatica ha portato alla dichiarazione dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi da parte della Regione Piemonte solo pochi giorni fa. La prevenzione e il rapido intervento in caso di incendi è fondamentale e i volontari dei gruppi AIB sono una risorsa imprescindibile per la valle: questa è anche una buona occasione per ringraziarli di tutto quello che hanno sempre fatto. Un grazie, inoltre, all’assessore alla Protezione Civile Gianni Menzio per tutto il lavoro svolto e anche per il suo impegno in commissione valanghe».



I gruppi AIB del territorio, che hanno sede a Sampeyre, Brossasco, Isasca, Rossana, Verzuolo e Manta, sono una componente attiva dell’Unità di Crisi Intercomunale dell’Unione Montana Valle Varaita. L’attrezzatura acquistata risulta utile sia in caso di operazioni finalizzate allo spegnimento di incendi già scoppiati sia per interventi di prevenzione del rischio. Il contributo era stato deliberato in occasione della giunta dell’Unione Montana Valle Varaita dello scorso 13 giugno 2022.