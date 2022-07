La parlata occitana nel nuovo ed interessante vocabolario "Acceglio a nosto modo"

Arricchisce il repertorio di studi linguistici sulla Valle Maira “Acceglio a nosto modo”, un vocabolario della parlata occitana di Acceglio, così come la ricordano e la parlavano con i compaesani e le proprie famiglie d’origine gli autori Costanzo Ponza e Luigi Ponza, accegliesi di nascita e nel cuore.

La ricerca, non accademica ma nata dal sincero attaccamento alla propria terra, desidera conservare e diffondere la lingua di un angolo di Valle Maira, una varietà della lingua d’oc che come molte altre è ormai dominio di una piccola comunità di parlanti.

La pubblicazione, patrocinata da Espaci Occitan e dalla Fondazione Acceglio, sarà presentata in anteprima nella Casa Comunale di Borgo Villa 1 a Acceglio martedì 9 agosto alle 21, e presso la sede di Espaci Occitan, in Via Val Maira 19 a Dronero, venerdì 12 agosto alle 18.

L’ingresso a entrambi gli eventi è libero e gratuito.

Per informazioni Espaci Occitan, tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org - Fondazione Acceglio, fondazioneacceglio@gmail.com