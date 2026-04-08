Gli studenti dell'Arimondi Eula hanno visitato la Cassa di Risparmio di Savigliano

Gli studenti della classe seconda e della classe quarta del corso AFM sono stati nei giorni scorsi in visita alla Cassa di Risparmio di Savigliano per sperimentare sul campo quanto appreso sui banchi di scuola.

Gli allievi della classe seconda, grazie alla dott.ssa Clara Rocca (responsabile HR dell’istituto bancario), hanno approfondito il tema della gestione quotidiana del denaro.

Gli allievi della classe quarta con le signore Ambroggio e Brugiafreddo hanno trattato il tema delle frodi informatiche. Per i "nativi digitali" è fondamentale riconoscere il Phishing: Email o SMS ingannevoli che simulano comunicazioni della banca o le truffe tramite messaggi telefonici o chiamate vocali.

Un focus particolare è stato dedicato alla sicurezza nel nuovo panorama digitale: gli allievi sono stati messi in guardia contro le truffe in ambito finanziario, con un approfondimento specifico sulle insidie legate al mondo dei Bitcoin e delle criptovalute, dove la mancanza di regolamentazione spesso espone i meno esperti a rischi elevati.

Gli incontri si sono conclusi con uno sguardo rivolto al futuro: un’analisi dettagliata sui fondi pensione, sottolineando l’importanza di una pianificazione previdenziale lungimirante già a partire dai primi anni di carriera lavorativa.

Un grazie alla Cassa di Risparmio per l’ospitalità, la cura e la formazione.