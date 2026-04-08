mercoledì 08 aprile
“Storie dell’altro ieri” ad Alba: un successo di pubblico
“Storie dell’altro ieri” ad Alba: un successo di pubblico
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 aprile 2026, 08:06

“Storie dell’altro ieri” ad Alba: un successo di pubblico

Sabato il finissage, ospite dell’evento sarà Michele Zese, giovane esperto in pratiche filosofiche, che aiuterà il pubblico a comprendere e orientare la memoria tra i custodi del nostro tempo

“Storie dell’altro ieri” ad Alba: un successo di pubblico

Sabato 11 aprile, alle ore 17, si terrà il finissage della mostra fotografica “Storie dell’altro ieri”, con le immagini di Malvina Manera e Celeste Oricco, organizzata dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe in collaborazione con Corso Torino 18 Professional Workshop.

Ospite dell’evento sarà Michele Zese, giovane esperto in pratiche filosofiche, che aiuterà il pubblico a comprendere e orientare la memoria tra i custodi del nostro tempo.

L’Ordine dei Cavalieri delle Langhe assegnerà in questa occasione a Malvina Manera, Luigina e Teresina Martino il titolo di “Cavalieri ad honorem alla memoria”, per aver saputo egregiamente tramandare e preservare le memorie e le testimonianze dell’Alta Langa del secolo scorso.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Silvano Bertaina

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium