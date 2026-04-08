Corneliano d'Alba piange la scomparsa di Maria Giacosa Balbo, "la ragioniera"

È alla luce dell'alba del 7 aprile che Corneliano piange la scomparsa della Maria Giacosa, “la Ragioniera” .

Maria, consulente del lavoro ancora in attività fino all’ultimo giorno, mamma di Alessandra, Giovanna e Anita, si spegne lasciando un grande vuoto nella comunità: amante fervente del suo paese, Corneliano, è stata oltre che una professionista molto stimata, una donna molto generosa e sensibile ai problemi e alle esigenze della comunità, poiché, come era solita affermare, "Si prova più gioia nel donare, che nel ricevere".

Fondatrice dello Studio Balbo, ora gestito dalla figlia Giovanna, con sede prima a Corneliano e ora anche a Mussotto , ha amato profondamente la primogenita Alessandra, Sindaco del paese, e Anita, stimata ginecologa, i generi Ernesto Gerbi, Mauro Cerrato e Gabriele Mazzatenta, e i nipoti: Francesca, Riccardo, Federica, Annalisa, Michele, Gianmauro e Francesco.

Negli anni Settanta fu tra i fondatori dell’ attuale Casa di riposo "Maria Assunta di Castellero", un fiore all’occhiello per la comunità cornelianese. Opera voluta dal marito Francesco, allora Sindaco di Corneliano, che accompagnò e sostenne nelle numerose iniziative , per tutto il ventennale del suo mandato .

Il rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 8 aprile, alle 20:30 nella chiesa parrocchiale di Corneliano, le esequie domani, giovedì 9, alle 15:30, nella stessa parrocchia.