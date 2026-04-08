QUATTROZAMPE / Adozione del cuore per Frankie, affettuoso cagnolone

Frankie cerca casa.

Il suo umano, Antonio, si trova ad affrontare una complessa situazione di salute e ha un solo, grande desiderio: sapere che il suo amato Frankie sarà al sicuro, accolto e amato come lo è stato finora. Non vuole che finisca in un canile.

Frankie è un cagnone dolce, gentile, con occhi pieni di fiducia. Sa andare al guinzaglio, ama le passeggiate e stare in giardino.

Regaliamogli un futuro pieno d’amore. Per lui, e per mantenere una promessa.

Si trova a Roccabruna, per informazioni e per conoscerlo, contattare Marina: 3391008548