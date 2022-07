Roccaforte Mondovì, fine settimana con i festeggiamenti in onore di Sant'Anna

Tutto pronto per la patronale in onore di Sant’Anna organizzata dal circolo Acli “Amici di Prea”, frazione del Comune di Roccaforte Mondovì.

La manifestazione prenderà il via domani, venerdì 29 luglio con il raduno di auto d'epoca "Le vecchie signore" Mondovì e Motori 2022.

La tappa di Roccaforte, con esposizione sulla piazza di Prea dalle ore 11,30 alle 18, vedrà diverse vetture dal grande valore storico. Si potranno ammirare infatti auto come la Diatto 16/20 Hp Limousine, Fiat Zero Torpedo, OM 465 Corsa, Fiat 501, Fiat 509 A Torpedo, Fiat 520 Torpedo, Lancia Lambda, Fiat 508, Fiat Balilla e molte altre ancora, per un numero che si avvicina alle cinquanta unità, provenienti da tutta Italia e non solo.