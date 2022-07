Per cause in via di accertamento, un'auto è uscita fuori strada, ribaltandosi su di un lato sulla provinciale 133 a Villanova Solaro. L'incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, venerdì 29 luglio, intorno alle 22.30.

Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco con le squadre da Saluzzo e Racconigi. Sul posto anche l'emergenza sanitaria.