Due feriti lievi in uno scontro frontale a Mondovì

E’ di due feriti fortunatamente non gravi il bilancio dell’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 31 luglio, a Mondovì.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture, che per ragioni in corso di accertamento sono andate a collidere frontalmente in via Molino Lavagna.

Pronti i soccorsi, che hanno visto intervenire sul posto due ambulanza del Servizio Regionale 118, i Vigili del Fuoco del locale distaccamento e il servizio di emergenza della Polizia Locale monregalese, coinvolto per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.

I feriti sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale cittadino con codice di gravità verde.