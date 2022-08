Lutto a Neviglie per la scomparsa di Ivo Pedrotto, consigliere comunale e storico componente della Pro loco

Neviglie piange la scomparsa di Ivo Pedrotto, consigliere comunale e storico membro della Pro Loco. Sessantadue anni, l’uomo lascia la moglie Marisa, i figli Chiara con Simone, Cristian con Barbara, la sua amatissima nipotina Emma e i fratelli Marco e Gian Piero. Ivo lascia anche la sua amatissima comunità, alla quale era molto legato e di cui era parte integrante da sempre.



Amministratore pubblico da decenni, ha rivestito in passato la carica di assessore mentre attualmente era consigliere comunale, un impegno che ha sempre svolto con attenzione, dedizione e grande spirito di servizio.



Ma il suo impegno andava oltre. Ivo amava profondamente la sua Neviglie, lavorava costantemente per le tutte le iniziative del paese, in particolare per quelle della Pro Loco al fianco della moglie Marisa. Era una persona solare e sempre disponibile con tutti.



Per Neviglie ha partecipato e contribuito alla realizzazione di tanti progetti, affrontato tante sfide e goduto di tanti successi, dal riconoscimento conquistato in Europa con l’Ente floreale che ha visto Neviglie sul tetto del mondo, alla recente 18ª edizione di "GoodWine Neviglie", dove per l’occasione ha ricevuto un riconoscimento per i 45 anni ininterrotti al servizio della Pro Loco e del paese.



Tutta la comunità nevigliese si stringe alla famiglia in un abbraccio fraterno.



I funerali si terranno domani, martedì 2 agosto, alle ore 16 presso la parrocchia di San Giorgio partendo dall’ospedale di Verduno alle 15. Questa sera, lunedì 1° agosto, la stessa parrocchiale ospiterà il rosario di preghiera.