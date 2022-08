Nasce "Garessio Oltre": un'associazione aperta ai giovani per promuovere la vita sociale del paese

Entusiamo e voglia di inserirsi nel tessuto sociale garessino. Questi gli ingredienti che hanno spinto oltre una quarantina di ragazzi a costituire "Garessio Oltre": un'associazione di promozioen sociale, aperta a tutti i giovani, di diverse fasce di età per promuovere occasioni di incontro e aggregazione.

"L'obiettivo - spiegano dal gruppo - è offrire luoghi di ritrovo ed organizzare eventi che possano coinvolgere chiunque, anche in ottica turistica."

Per realizzare tali scopi, l’ente auspica una stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le associazioni locali.

"La creazione dell’associazione è figlia del forte intento dei giovani di attivarsi per migliorare la realtà in cui vivono, e non un segnale di critica o avversione nei confronti di chi già opera nell’ambito di nostro interesse." - proseguono da "Garessio Oltre" - "La grande partecipazione è la prova più tangibile dell'attaccamento delle nuove generazioni al paese, e del loro concreto impegno sociale".

Il presidente del sodalizio è Michele Armano, che sarà coadiuvato dal direttivo composto dal vice presidente Francesco Viglino, dal segretario Dimitri Cadorin, Francesko Bitraj, Beatrice Ferreri, Carlotta Danna, Edoardo Acquarone, Michele Odda e Anna Monetto.