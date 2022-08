Cuneo, faccia a faccia tra Boselli ed il presidente del Consiglio comunale Vernetti

Dopo la burrascosa prima seduta del Consiglio Comunale di Cuneo, durante la quale l'ex candidato sindaco Giancarlo Boselli aveva a lungo impegnato la Giunta con le sue interpellanze ed alcuni interventi anche piuttosto duri, il capogruppo degli Indipendenti ha chiesto ed ottenuto un incontro con il presidente dell'Assemblea, Marco Vernetti.

In una nota diffusa al termine dell'incontro, Boselli fa sapere che nel faccia a faccia sono stato affrontati diversi argomenti, con particolare attenzione verso quelli riguardanti i prossimi lavori dell'Assemblea cittadina: a Boselli, così come a tutta l'opposizione, non era stata particolarmente gradita la conduzione dei lavori tenuta da Vernetti circa la questione dell'interpellanza secretata sull'ex assessore Giraudo presentata dal consigliere Ugo Sturlese.

"Ho sollecitato il presidente circa la necessità di procedere nel prossimo Consiglio Comunale alla nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti - dice Boselli - oltre di quella Edilizia e Paesaggistica".

Il rappresentante degli Indipendenti conclude cosi la sua nota "Ci aspettiamo che con puntualità e come previsto dallo Statuto e dal regolamento sia data risposta all'interpellanza scritta sulla situazione di Cuneo Centro ed alla richiesta degli atti riguardanti il Parco Parri entro il 25 agosto"