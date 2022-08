Boves, lo storico Bar Portico cambia gestione e diventa "Cafè Chocolat"

Dopo gli oltre dieci anni di fortunata gestione di Grazia Maccario (ora in pensione) e di Giulia Cerato, il Bar Portico di Piazza Italia cambia gestione e nome. A fine giugno è subentrato Ezio Belfiore, con a fianco la moglie Cecilia Segura, forte di una lunga esperienza nel settore in un pub di Robilante, che dal 1987 al 2003 era tra tra i migliori dieci in Italia della categoria, Vernante e Borgo san Dalmazzo.

Il nuovo nome del locale è Cafeè Chocolat, richiamando richiama quello del negozio vernantino, Cambiano anche gli orari: dal martedì alla domenica, dalle 6,30 alle 20,.

Il servizio spazierà dalle colazioni agli aperitivi, passando per i pranzi. Degli anni di esperienza della coppia in pasticceria restano invece grandi e deliziose torte servite a fette.