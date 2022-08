Intervento dei vigili del fuoco lungo la statale 20 a Savigliano, all'altezza della ditta Mozzone, dove un pullman di linea ha preso fuoco.

Nessuno è rimasto coinvolto e non ci sono feriti. I vigili del fuoco del distaccamento locale stanno operando per spegnere le fiamme. Qualche disagio alla circolazione in zona.