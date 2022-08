10 Consigli per dimagrire con l'aiuto delle pillole dimagranti naturali Reduslim

Ti sei mai chiesto perché alcune persone riescano a perdere peso molte velocemente, mentre altre appaiono del tutto incapaci di far scendere l’ago della bilancia se non facendo molti sacrifici? Ci dicono anche medici e dietologi che un aiuto concreto può venire, in queste situazioni, dall’impiego delle pillole dimagranti Reduslim.

Si tratta, in effetti, di un prodotto interamente realizzato con ingredienti vegetali di provenienza biologica che non fanno male alla salute e aiutano a dimagrire in modo molto più veloce ed efficace, senza richiedere grandi stravolgimenti alle tue abitudini quotidiane.

Tuttavia, come probabilmente già sai, l’utilizzo di integratori alimentari per dimagrire da solo non può fare miracoli, ma risulta molto più risolutivo quando abbinato ad alcuni cambiamenti alla dieta e allo stile di vita.

Ecco allora 10 consigli per dimagrire da aggiungere all’integratore Reduslim che potranno esserti utili.

Bevi molta acqua

Bere acqua per dimagrire è una decisione molto saggia non solo perché favorisce il senso di pienezza ma anche perché riduce anche la ritenzione idrica.

Inoltre, i liquidi contribuiscono a rendere la tua pelle più fresca ed idratata e, secondo alcuni studi, aumenterebbero anche il metabolismo e il consumo di calorie. A patto ovviamente di scegliere bevande non gassate e prive di grassi e zuccheri quindi…acqua fresca!

Assumi più cibi integrali

I cibi integrali favoriscono il transito intestinale, sgonfiando la pancia e contribuendo così ad un fisico più asciutto e snello. Inoltre, la presenza di fibre blocca la fame e migliora il metabolismo degli zuccheri, facendoti consumare di più.

Aggiungi alimenti spezza fame

Gli alimenti ipocalorici come la frutta e la verdura aiutano a dimagrire poiché contribuiscono a prolungare il senso di sazietà impedendo gli attacchi di fame. Avendo un basso contenuto calorico, non fanno ingrassare e in più contengono vitamine e minerali che aumentano le difese immunitarie e fanno bene alla salute.

Anche altri alimenti come il pepe di cayenna e il pepe nero che contengono “piperina”, alcaloide cui si deve il loro sapore piccante e che sono contenuti all’interno delle pillole di Reduslim, hanno la capacità di bloccare la fame stimolando l’apparato gastrointestinale.

Includi nella tua dieta alimenti che contengono antiossidanti

Le sostanze antiossidanti come la vitamina A, la vitamina E e la vitamina C che sono contenuti in molti cibi come gli agrumi, le carote, la frutta rossa come i mirtilli e le fragole, non solo contrastano l’azione dei radicali liberi frenando l’invecchiamento cellulare, ma aiutano anche l’organismo a bruciare di più.

Reduslim contiene, ad esempio, caffeina anidra ed estratto di tè verde, entrambi ricchissimi di antiossidanti capaci di agire direttamente sul metabolismo dei grassi.

Preferisci i grassi polinsaturi a quelli saturi

Anche i grassi polinsaturi come quelli contenuti nell’olio di oliva, nell’olio di cocco o nel pesce grasso hanno un elevato potere antiossidante. Per questo, pur avendo un elevato contenuto calorico, non fanno ingrassare e, rispetto a quelli saturi, contribuiscono anche a regolare i livelli di colesterolo e a farci rimanere più a lungo in salute.

Riduci il consumo di sale

Il cloruro di sodio, conosciuto come il comune sale da cucina, di per sé non apporta calorie all'organismo tuttavia, può favorire l’aumento di peso poiché comporta una maggiore ritenzione idrica.

Dormi adeguatamente

Un riposo inadeguato non solo peggiora il metabolismo e riduce l’energia necessaria per le tue attività quotidiane, ma favorisce anche l’aumento di cortisolo, l’ormone dello stress, che a sua volta può incentivare l’aumento di adipe nei punti critici.

Riduci lo stress

L’aumento dello stress nervoso non solo fa mangiare di più ma può anche produrre degli scompensi a livello ormonale che a loro volta fanno ingrassare. In particolare, alcuni medici sostengono che con l’aumento della tensione aumenti anche la produzione di insulina nel sangue. Questo a sua volta contribuisce ad un maggiore accumulo di grassi in tutto il corpo.

Fai attività fisica

È risaputo che svolgere regolarmente attività fisica possa aiutare a dimagrire. Se non puoi andare tutti i giorni in palestra o praticare uno sport, è sufficiente fare una vita il meno sedentaria possibile, uscire all’aria aperta e fare passeggiate per almeno 30 o 40 minuti al giorno.

Questo non solo permette di migliorare il giro vita, ma consente anche di sollecitare il metabolismo a lavorare di più.

Vai a piedi tutte le volte che è possibile

L’uso dell’automobile quando non necessario non solo inquina l’ambiente ma contribuisce anche a peggiorare il nostro sistema metabolico e farci ingrassare. Tutte le volte che puoi lascia l’auto in garage e preferisci altri mezzi di spostamento come la bicicletta oppure…le tue gambe!

Consigli finali

Tutti questi consigli che ti abbiamo appena dato possono ovviamente essere utili anche da soli ma se abbinati all’utilizzo di pillole dimagranti come Reduslim il risultato sarà ancora più tangibile.

Si tratta, infatti, di uno dei pochi integratori alimentari in capsule che, in virtù della sua composizione a base di caffeina anidra, tè verde, piperina, estratto di radice di Yacon e Cromo, non solo fornisce energia al corpo, ma svolge anche un’azione termogenica e lipolitica, ossia favorisce l’aumento del metabolismo e la riduzione dei grassi. In più ha anche un’azione saziante, per cui blocca la fame e fa mangiare di meno.