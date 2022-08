Alla confraternita Sant'Antonio lo studio sui toponimi roburentesi

Interessante ed importante incontro culturale venerdì 12 agosto, alle ore 21, nella Confraternita di Sant’Antonio, al capoluogo, nella Sala “don Ferrero”: sarà presentato lo studio sui Toponimi roburentesi, frutto di un Centro Studi Savonesi, qui rappresentato dalla ricercatrice Eleonora Ponterino.



Si illustrano analisi culturali e storiche, tese a classificare le denominazioni dei borghi e delle zone del paese, che risalgono ad epoche assai lontane, che fissano le radici nel millecinquecento ed anche prima. Altre serate letterarie si effettueranno nella stessa sede, sempre per iniziativa dell’associazione “SAVIN”: sabato 13, per “Rassegna Libri Liberi”, Carlo Turco introdurrà “La donna con la pistola”, dell’autore Bruno Vallepiano, scrittore noto per i gialli e le rivisitazione della storia locale. Propone Casrlo Turco. Giovedì 18 agosto, Ornella Donna presenta “Legami di sangue”, di Emiliano Bezzon.

20 agosto, ancora nella Confraternita, Bruno Vallepiano accompagna Laura Guglielmi, autrice di "Lady Costance Lloyd (L'importanza di chiamarsi Wilde)".