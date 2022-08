Oggi le prove generali e domani il grande concerto di Ferragosto a Limone Piemonte: tutte le informazioni

Tutto pronto per l’edizione 2022 del tradizionale concerto sinfonico di Ferragosto che si terrà a Limone e sarà trasmesso dalle 12,45 in diretta nazionale Rai.

L’appuntamento è a Capanna Niculi, una conca naturale a 1.866 metri di quota. Insieme all’Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo, diretta dal maestro Nicolò Jacopo Suppa che sostituisce il maestro Andrea Oddone dopo cinque anni di direzione in questo evento, si esibiranno il mezzosoprano Anna-Doris Capitelli e il tenore astigiano Enrico Iviglia. In programma brani di musica classica, dall’ouverture tratta da “Il flauto magico” di Mozart a quella del “Don Giovanni”, passando per i due brani di Rossini: l’aria di Narciso “Intesi, ah! Tutto intesi” e il duetto “Un soave non so che”, tratto da “Cenerentola”. Saranno eseguiti anche un brano dalla “Traviata” di Verdi e uno da “La vedova allegra” di Lehar.

Così come oggi 14 agosto, anche domani gli impianti di risalita saranno regolarmente aperti, così come tutti i punti di ristoro della zona, ma il servizio di trasporto disabili è previsto solo a Ferragosto.

Capanna Niculin si raggiunge in tre ore di cammino a piedi dal centro di Limone (8 km di percorso, 860 metri di dislivello) oppure in telecabina Bottero (poi un’ora di cammino, per 2 km e 200 metri di dislivello) o in seggiovia Cabanaira (poi percorso in discesa di pochi minuti).

Costo biglietto 10 euro andata e ritorno, l’accesso agli impianti è consentito anche ai cani, al guinzaglio in telecabina, con il trasportino in seggiovia. I ciclisti possono usare il percorso in direzione frazione di San Giovanni per poi continuare verso Maire Valletta, oppure da Limone 1400 risalire i tornanti verso il colle di Tenda e proseguire a sinistra dal parcheggio dello Chalet Le Marmotte. Previste anche navette e parcheggi obbligatori.

La manifestazione, come di consueto, sarà anticipata oggi dalle prove generali, previste alle 14 per circa tre ore. Oltre alla diretta nazionale su Rai 3, Rai Sat e Rai Italia a partire dalle 12.45, anche in registrazione su Rai-Play e sul sito della Tgr Piemonte.

ISTRUZIONI PER CONCERTO DI FERRAGOSTO - AGGIORNAMENTI



ACCESSIBILITÀ

L’area selezionata per il 42° CONCERTO DI FERRAGOSTO si trova a 1860 metri di quota in zona Capanna Niculin.



L’organizzazione ha predisposto un servizio per consentire l’accesso a persone con disabilità. Date le difficoltà di accesso all’area del concerto per i mezzi a motore, i posti disponibili sono limitati, è richiesta la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Limone Piemonte al numero 0171- 925281 entro il 13 agosto.



Organizzazione accoglienza persone con disabilità:



1. Persone in carrozzina

L’organizzazione può garantire il trasporto di un massimo di 12 carrozzine su due turni (6 per turno) in partenza alle ore 9 e alle ore 10.30 dallo Chalet Le Marmotte.

I veicoli muniti di apposito tagliando disabili che si sono precedentemente prenotati presso l’Ufficio Turistico di Limone entro le ore 16 del 12 agosto, dovranno raggiungere in autonomia il parcheggio antistante lo Chalet Le Marmotte dove si opererà il trasferimento su apposito mezzo.

Il trasporto è fornito alla persona in carrozzina e a un accompagnatore che viaggerà su un altro mezzo messo a disposizione.



2. Persone con altre disabilità ma in grado di prendere la seggiovia Cabanaira

Le persone munite di certificazione di disabilità e il loro accompagnatore, in grado di prendere la seggiovia Cabanaira da Limone Quota 1400, dovranno comunicare il loro nominativo all’Ufficio Turistico di Limone al numero 0171 925281 entro le ore 16 del 12 agosto. A queste persone sarà garantito un posto auto vicino alla partenza dell’impianto di risalita.

All’arrivo dell’impianto di risalita ci saranno dei mezzi fuoristrada per trasportare le persone all’area concerto.



COME RAGGIUNGERE L’AREA DEL CONCERTO

Per raggiungere l’area del concerto ci sono diverse opzioni:



1. Telecabina da Limone Piemonte

Dall’arrivo della telecabina seguire l’apposita segnaletica sul posto

Km 2 – percorrenza circa 1 ora – dislivello 200 metri



2. Seggiovia Cabanaira da Panice Soprana quota 1400

Dall’arrivo della seggiovia seguire l’apposita segnaletica sul posto

15 minuti a piedi – 100 metri di dislivello



3. A piedi da Limone:

seguire le indicazioni dal centro del paese verso la telecabina, proseguire verso il Maneggio e seguire le indicazioni per il sentiero verso il lago Terrasole (vai a Google Maps).

Km 8 (circa) – percorrenza circa 3 ore – dislivello 860 metri



4. In MTB da Limone Piemonte fino alla Cappella di San Giovanni poi proseguire su strada sterrata verso Maira Valletta e seguire le indicazioni per il concerto.



5. In MTB da Panice Soprana quota 1400 risalendo i tornanti verso il Colle di Tenda e proseguendo a sinistra dal parcheggio dello Chalet Le Marmotte.



6. I bus turistici organizzati avranno un posto riservato a Panice Soprana quota 1400 in prossimità della partenza della seggiovia Cabanaira. Le agenzie devono comunicare entro il giorno 12 agosto, all’Ufficio Turistico di Limone, il numero di bus organizzati al fine di agevolare il loro arrivo al parcheggio e riservare uno spazio adeguato.



Info per costi e orari impianti di risalita: 0171 926254 - www.riservabianca.it

Accesso ai cani: i cani possono salire sulla telecabina, la salita sulla seggiovia è consentita solo con il trasportino.



ORARI APERTURA IMPIANTI:



Telecabina Bottero 8.30 - ultima discesa 17.15



Seggiovia Cabanaira 8.30 - ultima discesa 16.30



IMPORTANTE: È necessario l’uso di abbigliamento e calzature da montagna.

Si invitano tutti i partecipanti a portare via i rifiuti e depositarli a valle nei contenitori di raccolta.

L’evento è Plastic Free, si invitano i partecipanti a munirsi di borraccia.

È consentito l’uso di bastoncini da trekking.



PROVE DEL CONCERTO 14 AGOSTO

Il giorno 14 agosto indicativamente tra le 14 e le 17 si terranno le prove del concerto. L’accesso alle prove è consentito al pubblico. Per le prove non è previsto nessun trasporto disabili. Gli impianti di risalita sono normalmente aperti anche il giorno delle prove così come il bar-ristorante Capanna Niculin e gli altri punti ristoro segnalati.

COME RAGGIUNGE LIMONE PER IL CONCERTO



1. In treno da Torino, Fossano, Cuneo



Partenza Arrivo Note Torino P.N. Limone 6:25 8:28 1 cambio 8:25 10:28 1 cambio Fossano Limone 6:12 7:18 1 cambio 7:25 8:28 diretto 9:25 10:28 diretto Cuneo Limone 6:41 7:18 diretto 7:25 8:07 diretto 7:50 8:28 diretto 9:50 10:28 diretto

Partenza Arrivo Note Limone Torino 17:32 19:40 1 cambio 20:46 22:40 1 cambio Limone Fossano 17:32 18:35 diretto 20:46 21:43 1 cambio Limone Cuneo 17:32 18:11 diretto 18:52 19:34 diretto 20:46 21:19 diretto

2. In automobile o in moto

Le automobili e le motociclette potranno dovranno parcheggiare nei parcheggi di Panice Soprana Quota 1400. Da qui potranno prendere la seggiovia Cabanaira per recarsi all’area del concerto. A esaurimento posti a Limone 1400 le auto potranno parcheggiare a Limonetto e utilizzare le navette gratuite di collegamento Limonetto – Limone 1400.



Le navette da Limonetto a Quota 1400 saranno attive dalle 8.30.



Ultima corsa da Quota 1400 a Limonetto ore 16.45.



L’accesso al Colle di Tenda sarà consentito esclusivamente a chi si reca allo Chalet Le Marmotte e a Casterino.



3. In camper

Il parcheggio riservato ai camper si trova a Limonetto con indicazione sul posto P2. Da qui sarà possibile raggiungere la partenza della seggiovia Cabanaira a piedi lungo la strada Limonetto-Quota 1400 o con le navette gratuite di collegamento.



Le navette da Limonetto a Quota 1400 saranno attive dalle 8.30, ultima corsa da Quota 1400 a Limonetto ore 18.



PUNTI RISTORO

Nell’area del concerto sarà aperta la baita in quota Capanna Niculin (346 960 2554), anche il giorno 14 per le prove del concerto.

La Locanda del Colle – Limone Quota 1400.

Chalet Le Marmotte – Zona colle di Tenda.

All’arrivo della seggiovia Cabanaira - chiosco di Baita 2000.

All’arrivo della Telecabina Bottero - bar Laghetti tavola calda.