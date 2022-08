Sampeyre: domenica 21 agosto arrivano i saldi griffati con Crocetta Più!

Torna lo shopping conveniente di Crocetta Più tra le vie del paese. Questo Agosto i Saldi Griffati viaggiano tra le più Celebri Mete Turistiche Montane, per una piacevole passeggiata all'insegna delle Novità della Moda a prezzi Stock!



Il Mercato Itinerante che sta riscuotendo successi in tutto il nord Italia, si svolgerà in Piazza della Vittoria a Sampeyre dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Lo shopping sicuro, conveniente e all'aria aperta è Crocetta Più!



Una giornata imperdibile con il Mercato Straordinario Crocetta Più: direttamente dal Salotto dell’Eleganza Torinese tornano a Sampeyre gli Affari Griffati su Abbigliamento, Calzature, Arredo Casa, Accessori, Bijoux, ed altre Novità della Moda.



I Saldi griffati Crocetta Più ti attendono il 21 agosto a Sampeyre, in Piazza della Vittoria, per una giornata di shopping e griffe direttamente dal prestigioso mercato torinese.



Troverai bancarelle d’abbigliamento selezionato griffe & fashion, accessori, abbigliamento, calzature, arredo casa, maglieria uomo-donna-bambino, assortimento di materiali elettrici e tecnologia, borse, oggettistica...e tanto altro ancora!



Vieni anche tu a fare un giro, questo è il link all’evento: https://bit.ly/3QmfDzH