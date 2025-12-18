"Vijò beuvesana e piemunteisa": a Boves una serata di cultura e tradizioni

Ritorna l'appuntamento con la tradizione culturale locale: lunedì 5 gennaio, a partire dalle 20:45, andrà in scena la "Vijò beuvesana e piemunteisa", una serata dedicata alle radici storiche e artistiche del territorio piemontese. L'evento, ideato quasi un secolo fa da Giulio Chiapasco insieme a Guido Musso e Pierino Vallauri, prosegue sotto la curatela del Circolo Pensionati di Piazza Borelli.

Un programma ricco di ospiti di prestigio anima la serata: Candida Rabbia, artista e poetessa cuneese, Mario Vallauri, musicista bovesano, lo scrittore pluripremiato Gigi Vaira di Sommariva, e le poetesse Anna Grosso di Peveragno e Gianfranca Prato di Crava.

"È un'occasione per riscoprire e celebrare la nostra identità culturale," spiegano gli organizzatori, "unendo poesia, musica e le tradizioni che caratterizzano il Piemonte."

Ingresso libero. Il pubblico è invitato non solo ad assistere, ma anche a partecipare attivamente con propri interventi. La serata si conclude con un convivio finale in cui condividere momenti di convivialità.