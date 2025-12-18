Anima festival di Cervere, il 10 luglio 2026 arriva Emma

Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma e Milano, oggi Emma ha svelato che il suo Live Tour 2026 farà tappa all’Anima Festival di Cervere, venerdì 10 luglio 2026, unica data in Piemonte.

«Per la prima volta – spiega Ivan Chiarlo, patron del Festival insieme alla sorella Natascia -, l’Anfiteatro dell’Anima ospiterà un concerto nella modalità “tutti in piedi”, come richiesto dall’artista per la migliore fruizione dello spettacolo. Siamo molto contenti di rendere omaggio ad una cantante cosi speciale come Emma, che porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi».

I biglietti per il concerto saranno disponibili su TicketOne, a partire dalle ore 14 di domani, venerdì 19 dicembre.

Intanto, il 2025 di Emma si chiude con risultati straordinari. Il suo ultimo singolo, “Brutta Storia”, è stato accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, raggiungendo il vertice delle classifiche radiofoniche generali.

Nell’ultimo mese, inoltre, a distanza di più di dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano “L’amore non mi basta” è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, conquistando il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell'ultimo decennio a raggiungere questo traguardo. Il brano ha totalizzato oltre 120 milioni di stream RTD e più di 75.000 creazioni su TikTok, trasformandosi in uno dei casi musicali più significativi dell’anno grazie a un fenomeno virale sui social che ha visto il pezzo adottato come colonna sonora di contenuti legati al calcio e alla nostalgia sportiva.

Quanto all’Anfiteatro dell’Anima, rimane invariata la mappa dei posti a sedere, numerati, per i concerti di Riccardo Cocciante (3 settembre 2026) e Claudio Baglioni (5 settembre 2026), sempre nell’ambito di Anima Festival.