Pagno si prepara al Natale con un ricco calendario di eventi

Il Natale a Pagno si racconta anche attraverso l’arte e la manualità della Gara dei Presepi, giunta quest’anno alla sua sesta edizione.

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Ala Veja, rende omaggio al compianto don Giuseppe Aimar, storico parroco del paese della Valle Bronda.

Concluse le adesioni, le opere sono state sistemate negli spazi dell’Ala Vecchia Comunale di via Roma, che durante le festività accoglie l’esposizione e diventa luogo di incontro per cittadini e visitatori.

La mostra raccoglie una ventina di presepi, firmati da partecipanti di tutte le età: singoli adulti, bambini, istituti scolastici e realtà associative. Ogni lavoro rispetta le dimensioni stabilite dal regolamento e si distingue per l’uso di materiali e tecniche differenti.

Il risultato è un percorso vario e articolato, capace di alternare presepi legati alla tradizione a proposte più originali e innovative, espressione della creatività e della sensibilità di chi li ha realizzati.

Le opere sono esposte in forma anonima, ad eccezione di quelle presentate da scuole e associazioni, che riportano il nome del gruppo partecipante. La valutazione sarà affidata a una giuria composta da membri di età diverse, chiamati ad assegnare i premi previsti dal concorso.

La proclamazione dei vincitori è prevista per martedì 6 gennaio, al termine della messa festiva dell’Epifania, con riconoscimenti suddivisi per categoria.

Per i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni è prevista anche una graduatoria con il secondo e il terzo posto. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato, mentre la commissione potrà assegnare ulteriori menzioni di merito.

L’esposizione resterà aperta per tutto il periodo natalizio, offrendo a tutti i visitatori un’occasione per riscoprire il valore del presepe come simbolo di fede, tradizione e identità condivisa.

Accanto al concorso dei presepi, il programma natalizio prevede altri momenti significativi.

In occasione della Festa di Natale si terrà il tradizionale pranzo degli anziani, accompagnato dalla consegna dei panettoni agli ultra settantenni. L’iniziativa si svolgerà nel Salone Polivalente, in piazza Mercato, confermandosi come uno dei momenti più sentiti di socialità e attenzione verso le persone più anziane del paese.

La Vigilia di Natale sarà invece scandita da un momento di condivisione aperto a tutto il paese: al termine della messa, al chiosco di Pagno sarà offerto il vin brulè con panettone per lo scambio degli auguri natalizi, in un clima di semplicità e partecipazione.

A chiudere il calendario delle festività sarà la Tombola della Befana, in programma lunedì 5 gennaio alle 21 nel Salone Polivalente di piazza Mercato, un appuntamento ormai consolidato che richiama famiglie e gruppi di amici per una serata all’insegna del divertimento.

“Con questo programma natalizio – spiega il sindaco Nico Giusiano –, assieme agli organizzatori, desideriamo unire tradizione, spirito comunitario e momenti di incontro, contribuendo a rendere il Natale di Pagno un’occasione di partecipazione condivisa e auguriamo a tutti buone feste e un felice anno nuovo”.