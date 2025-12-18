 / Eventi

Eventi | 18 dicembre 2025, 13:58

"Il Concorso dei Presepi": l'iniziativa del Vescovo Bodo per la Diocesi di Saluzzo

La premiazione nella notte di Natale in Duomo: partecipate inviando le foto del vostro presepe

Il Duomo di Saluzzo, immagine di repertorio

In occasione dell'Anno Giubilare 2025, il Vescovo di Saluzzo mons. Cristiano Bodo promuove il "II Concorso Presepi", un'iniziativa aperta a tutti i fedeli e alle comunità che desiderano partecipare. L'obiettivo è riscoprire e condividere il vero significato del Natale: ricordare che il bambino nato è Gesù, il Figlio di Dio, unica fonte della vera pace.

"È un invito a riflettere sulla nascita di Cristo," sottolinea l'iniziativa, "attraverso la bellezza e la devozione della tradizione del presepe."

Come partecipare: basta inviare una o due foto del proprio presepe all'indirizzo email cristianovescovo@diocesidisaluzzo.it, allegando il numero di cellulare o di telefono fisso per essere contattati in caso di premiazione.

La notte di Natale, poco prima della Santa Messa solenne, è prevista la premiazione alle 23:45 nel Duomo di Saluzzo. Un momento che unirà la celebrazione della nascita di Gesù al riconoscimento delle opere più significative.

L'invito del Vescovo è rivolto a tutti: famiglie, parrocchie e comunità della diocesi sono chiamate a partecipare a questa iniziativa che intreccia tradizione, fede e speranza.

cs

