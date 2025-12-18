"Il Concorso dei Presepi": l'iniziativa del Vescovo Bodo per la Diocesi di Saluzzo

In occasione dell'Anno Giubilare 2025, il Vescovo di Saluzzo mons. Cristiano Bodo promuove il "II Concorso Presepi", un'iniziativa aperta a tutti i fedeli e alle comunità che desiderano partecipare. L'obiettivo è riscoprire e condividere il vero significato del Natale: ricordare che il bambino nato è Gesù, il Figlio di Dio, unica fonte della vera pace.

"È un invito a riflettere sulla nascita di Cristo," sottolinea l'iniziativa, "attraverso la bellezza e la devozione della tradizione del presepe."

Come partecipare: basta inviare una o due foto del proprio presepe all'indirizzo email cristianovescovo@diocesidisaluzzo.it , allegando il numero di cellulare o di telefono fisso per essere contattati in caso di premiazione.

La notte di Natale, poco prima della Santa Messa solenne, è prevista la premiazione alle 23:45 nel Duomo di Saluzzo. Un momento che unirà la celebrazione della nascita di Gesù al riconoscimento delle opere più significative.

L'invito del Vescovo è rivolto a tutti: famiglie, parrocchie e comunità della diocesi sono chiamate a partecipare a questa iniziativa che intreccia tradizione, fede e speranza.