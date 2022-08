A Valdieri installata la prima colonnina elettrica della Valle Gesso

Nell’area parcheggio davanti al municipio di Valdieri, in piazza della Resistenza, è entrata pienamente in funzione la prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici della Valle Gesso.

Data in gestione dall’amministrazione comunale alla società Eurolink Systems, la stazione di ricarica, con l’apposito simbolo verde, consentirà di caricare un veicolo elettrico.

Per ricaricare la propria auto, basta seguire le istruzioni riportate sul display della colonnina stessa, scaricando l’app apposita che consentirà il pagamento e il funzionamento del ricarica.

Un Nuovo Servizio verso una realtà green!