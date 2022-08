Al via l’edizione 2022 della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia (FOTO E VIDEO)

È stata inaugurata ufficialmente sabato 20 Agosto, alle ore 17.30 davanti al Municipio di Cortemilia, l’edizione 2022 della Fiera Nazionale della Nocciola. Un nutrito parterre di rappresentati della pubblica amministrazione dell’intero territorio langarolo, delle istituzioni locali e regionali, a presenziato all’evento e partecipato con diversi interventi, prima dell’apertura ufficiale con il taglio del nastro per mano del Governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Tra gli intervenuti: Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, il senatore Marco Perosino, il senatore Giorgio Bergesio, il presidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, Massimo Gula della Fondazione CRC, Silvia Anselma, vice presidente ACA, il consigliere della camera di commercio, Monia Rullo, il presidente della Banca d’Alba, Tino Ernesto Cornaglia, il presidente dell’ente turismo Langhe, Monferrato, Roero Mariano Rabino, il vicepresidente dell’Ente Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba Marco Scuderi, i sindaci Paolo Lambertini di Cairo Montenotte, Luca Robaldo di Mondovì, Vincenzo Bezzone di Ceva, gli assesssori Emanuele Bolla del Comune di Alba, Rosanna Benazzo del Comune di Acqui Terme e quasi tutti i sindaci dei Comuni dell’Alta Langa, ovviamente accolti dal sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito e dal consigliere delegato Marco Zunino, che nella nostra video intervista ci raccontano il programma dell’intera manifestazione.

La prima serata è poi proseguita con la tradizionale passeggiata enogastronomica per le vie del paese, che nelle scorse edizioni ha richiamato migliaia di persone. A seguire in piazza Beppe Fenoglio, il concerto dell’Orchestra Classica di Alessandria, arricchito da una coinvolgete proiezione e realizzato in collaborazione con “International Music Competition - Vittoria Caffa Righetti Prize”, l’Associazione Antidogma Musica e la Famiglia Caffa. A chiudere questa prima giornata, dalla Torre di Cortemilia, un meraviglioso spettacolo pirotecnico e a mezzanotte, soprattutto per i più giovani, tutti a ballare in piazza Molinari con i dj di “Tuttafuffa”.

La fiera prosegue oggi, domenica domenica 21 agosto, nei borghi di Cortemilia, con bancarelle dei prodotti tipici del territorio. Durante tutta la giornata la Confraternita della Nocciola di Cortemilia è presente con: “Indovina la nocciola più buona del mondo”.

A mezzogiorno apre ufficialmente lo stand gastronomico “Casa Nocciola”, allestito nel piazzale antistante il Convento Francescano e a cura della Pro Loco di Cortemilia, rimarrà aperto anche durante le serate in settimana.

Nel pomeriggio a partire dalle 16, sfila per le vie del paese il tradizionale Corteo delle Nizurere e Nizurin, seguito dai membri della confraternita della Tonda Gentile di Langa e dagli sbandieratori di San Damiano d’Asti, che si esibiscono con spettacolari evoluzioni dei loro colorati vessilli. Alle ore 18 presso il giardino di Palazzo Rabino, il primo di tanti “aperitivi culturali” che vedranno scrittori e personaggi importanti, sia a livello locale che nazionale, presentare i propri libri. Saranno presenti Luciano Bertello, Luigi Sugliano, Beppe Conti, Chiara Moscardelli e Paola Gula.

A chiudere questa prima domenica di fiera, alle 21.30 gli “Shary Band” in concerto.

All’interno della settimana della Fiera si svolgeranno altri momenti culturali, serate di danza, rappresentazioni teatrali, incontri letterari, laboratori e divertimento per bambini e naturalmente enogastronomici quali: la sfida al cordino tra i fratelli Vacchetto e i fratelli Gatto prevista per martedì 23 agosto, uno spettacolo teatrale il mercoledì 24, una serata danzante con l’orchestra “I Roeri” giovedì 25 e l’esibizione dei “Blues Brothers Tribute Band” che concluderà domenica 28 agosto questa grande edizione 2022 della Fiera Nazionale della Nocciola.

Questo ultimo weekend fieristico, si aprirà venerdì 26 agosto alle ore 21 al campo sportivo “Massimo Delpiano”, con il concerto di Francesco Renga.

Il pomeriggio di sabato 27 e la domenica 28 saranno inoltre animati rispettivamente dalla “Marciapè street band” e dal gruppo “I Timbales”.

Momenti importanti di questa edizione saranno inoltre il convegno di sabato 27 agosto: “Nocciola e Territorio: un binomio vincente” che vedrà anche la partecipazione di Fulvio Marino.

Domenica 28 agosto invece, la Confraternita della Nocciola di Cortemilia consegnerà il premio Cortemiliese DOC e il Premio Fautor Langae - Nocciola d’oro 2022. Sempre nella mattinata verrà conferito anche il premio Ambasciatore della Nocciola nel Mondo e il premio “Una vita per la nocciola”; quest’ultimo promosso dalla Nocciole Marchisio Spa.

Un ultimo weekend di Fiera poi, interamente dedicato alla Nocciola, che avrà inizio venerdì.