Elezioni 2022: anche la Lega consegna le liste, Molinari: "Rappresentate tutte le province". E c'è pure il ministro Garavaglia

" Ogni provincia avrà almeno un candidato ": con queste parole, il segretario regionale e capogruppo uscente della Lega alla Camera Riccardo Molinari ha accompagnato la consegna delle liste al Tribunale di Torino in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Le liste hanno ricevuto il benestare del partito anche a livello centrale: " Non potendo ricandidare tutti - ha aggiunto - abbiamo dovuto fare delle scelte dolorose, comunque condivise con il segretario Matteo Salvini. Il taglio dei parlamentari ha portato a decisioni tormentate in generale, ma abbiamo cercato di usare un criterio territoriale, alcuni sono rimasti fuori ma siamo riusciti a dare rappresentanza a tutto il territorio piemontese ".

Molinari ha anche annunciato un 'pezzo grosso': "L'unico non piemontese - ha concluso - è il ministro Garavaglia al Senato Piemonte 2: si tratta di una candidatura autorevole e non di un paracadute; ci sono anche volti nuovi ma non nelle posizioni più alte".