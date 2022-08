Sport in piazza torna a Bra in una nuova location e tante novità

Sport in piazza torna a Bra, in una nuova location e con tante novità. Dopo due anni di stop causa pandemia, l’atteso evento si terrà domenica 11 settembre, appena prima dell’inizio del nuovo anno scolastico: "La data, la seconda domenica di settembre, sarà fissa d’ora in poi in quanto compatibile con Cheese e Bra’s", spiega l’assessore allo sport Daniele Demaria.

Il principale cambiamento, rispetto agli anni passati, riguarda però la location: la manifestazione non si svolgerà più nel centro cittadino, ma per la prima volta al Parco Atleti Azzurri d’Italia. "Un’area, che va dalle piscine al viale Madonna dei Fiori, grande a sufficienza per evitare assembramenti e permettere inoltre ad ogni associazione presente di avere il proprio spazio adeguato e di inserire la manifestazione in un contesto sportivo. Nelle vicinanze ci sono infatti campi d’atletica, calcio, hockey, padel, assenti in centro, così che lo sport possa esprimersi nella maniera più adeguata".

La manifestazione inizierà con un corteo che partirà alle 9.30 dal Municipio e sarà guidato dagli sbandieratori, una nuova realtà braidese, per arrivare fino al parco. La giornata proseguirà poi come di consueto: ogni ragazzo verrà fornito di una scheda, per cui se prova almeno dieci attività potrà partecipare alla lotteria, che quest’anno metterà in palio una BMX, un monopattino e uno skate. Inoltre, sarà presente la radio BraOnTheRocks che effettuerà delle interviste ai campioni delle diverse discipline, scelti da ogni associazione, in sostituzione della sfilata finale dei campioni.

"Questa nuova formula, concordata con le associazioni, per noi è un po’ una scommessa, ma penso ne valga la pena e abbia elementi di buona riuscita -conclude Demaria - "Portare l’evento in un contesto sportivo migliora infatti la possibilità di provare gli sport".