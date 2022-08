San Benedetto Belbo, 190mila euro per mettere in sicurezza il ponte sulla Provinciale 31

Con decreto del vice presidente della Provincia Massimo Antoniotti è stato approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo per il ripristino e la messa in sicurezza del ponte nel Comune di San Benedetto Belbo, lungo la strada provinciale 31 nel tratto di Niella Belbo (bivio sp 103) Passo Bossola.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico della Provincia di Cuneo (Sezione di Alba) prevede una spesa totale di 190mila euro, di cui 146.682 euro per lavori a base d’asta e 43.318 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Le opere consistono nella pulitura meccanica della superficie, lavaggio della muratura, ristilatura di giunti con malta dalle caratteristiche analoghe a quella esistente, interventi di “scuci-cuci” nelle zone di muratura più degradate, chiodature trasversali di rinforzo per prevenire e ridurre le fessure in atto, fresatura, impermeabilizzazione dell’estradosso e stesa di nuovo asfalto per il ripristino del piano stradale viario, oltre alla realizzazione di una scogliera in massi naturali a protezione della sponda destra per quanto riguarda il dissesto in corso della sponda stessa.