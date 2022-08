Novello, l"L'Anatra e la Morte" chiude gli spettacoli dell'estate di "Burattinarte"

Dopo aver colorato l’estate dell’Albese, Braidese, delle Langhe e del Roero con una fitta serie di spettacoli serali, Burattinarte Summertime propone, in chiusura di calendario, una vera chicca: lo spettacolo “L’Anatra e la Morte”, messo in scena dal grande artista milanese Paolo Sette.

L’ultimo appuntamento di questa XXVIII edizione della rassegna di teatro di figura sarà domenica 4 settembre, al pomeriggio alle 18, a Novello, in piazza Vittorio Emanuele II .

Claudio Giri e Consuelo Conterno, inventori e direttori artistici di Burattinarte, rassicurano: «A dispetto del titolo, lo spettacolo non fa paura, anzi. Ispirandosi al libro per bambini ”L’Anatra, la Morte e il Tulipano” di Wolf Erlbruch, Paolo Sette è riuscito a realizzare uno spettacolo dai toni lievi e delicati, in cui racconterà la curiosa amicizia sbocciata dall’incontro improvviso tra una piccola anatra e la Morte. Questa amicizia così sorprendente e pura si nutrirà di rispetto e amore per l’altro e per la vita. Il risultato è uno spettacolo tenero, ironico e disarmante, accessibile ai più piccoli e intenso per i più grandi, che ne coglieranno vaste e profonde chiavi di lettura».

I Direttori artistici della rassegna sottolineano: «Paolo Sette si è formato con i migliori maestri internazionali dell’arte dei burattini e ha lavorato a lungo come burattinaio nella Compagnia Carlo Colla & figli di Milano. Queste esperienze così qualificanti gli hanno permesso di maturare una grande sensibilità scenica e una straordinaria capacità di innovare i cliché dei burattini (bastonate, giochi di parole, trasformazioni) reinterpretandoli, con un linguaggio nuovo, garbato e moderno, tanto da meritare prestigiosi premi, come il Sipario d’Orba e il Benedetto Ravasio».

Giri e Conterno concludono: «Siamo grati per i risultati di questa XXVIII edizione della rassegna e al pubblico, che ci ha seguito con affetto e partecipazione nelle diverse sedi di spettacolo. In chiusura di edizione vorremmo ringraziare anche quanti ci hanno aiutato e sostenuto, le Compagnie che hanno accettato il nostro invito e i Comuni che hanno voluto collaborare con noi per animare le sere d’estate con la magia del teatro di figura all’aperto, nei giardini e nelle piazze».

Appuntamento domenica 4 settembre alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II a Novello. Ingresso libero.





In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena nel Teatro Comunale di Novello.





Per informazioni:

info@burattinarte.it

+39 338 7154844

+39 338 5413484