A Marmora la 13^ edizione di "Val Mairo Chanto"

L’Associazione turistica Pro Loco Marmora porterà anche quest’anno il canto corale in Valle Maira: il festival di canti corali folkloristici alpini “Val Mairo Chanto”.



Appuntamento per domani pomeriggio, sabato 27 agosto. Giunto alla sua 13^ edizione, si tratta di uno degli eventi che meglio caratterizzano il Comune di Marmora, molto amato e richiesto dal pubblico.



Una festa attesa che ogni anno, a fine agosto, conclude la stagione estiva e porta molta gente nel bellissimo paese dell'Alta Valle Maira valle.



"Per vari motivi e non ultima la situazione Covid, si è tardato a decidere di portare avanti l’evento - spiegano gli organizzatori - . È una manifestazione complessa che richiede notevole partecipazione attiva di volontari e anche questo da noi non è così scontato. Siamo riusciti tuttavia ad organizzarla e ad avere una buona partecipazione di gruppi corali, gruppi che hanno aderito molto volentieri seppur invitati tardivamente.



Il Val Mairo Chanto è una rassegna che valorizza il canto e chi canta sa che il palcoscenico di Marmora è gratificante. Il progetto, iniziato nel 2008 nel comune di Acceglio, ha registrato finora la presenza di una cinquantina di cori e di oltre mille coristi in rappresentanza di diverse regioni d’Italia. Viene riproposto anche quest’anno dall’associazione Pro Loco di Marmora, in collaborazione con il Comune, lieto di diventare ancora una volta teatro di questo evento che ha l’ambizione non solo di promuovere il canto corale ma anche di essere un’occasione di incontro e di cultura.



Si canta tra panorami aspri e spettacolari e borgate dimenticate e riscoperte che mostrano i segni di una storia passata. Negli anni grazie a questa manifestazione molte persone hanno potuto conoscere la nostra valle e portarne con loro un ricordo affettuoso. E’ una piccola ma significativa finestra aperta sul canto tradizionale con un affascinante panorama nel tempo e nelle culture".



Differenti modi di eseguire il canto corale. Ogni coro propone un programma di canti che rispecchiano la propria cultura e l’obiettivo dell'evento è quello di portare sul territorio valmairese un assaggio di coralità proveniente da luoghi diversi, avvicinando culture e modi di esprimersi differenti. Il progetto si avvale come sempre dell’esperienza e della consulenza artistica del gruppo corale”La Reis” di San Damiano Macra.



Quest’anno a Marmora risuoneranno i canti di cori provenienti da zone vicine. Il programma del Festival prevede infatti l’esibizione:

- Della Corale “Valle Stura”;

- Del Coro ”La Chastelo” di Vinadio;

- Del Gruppo Corale “La Reis” di S. Damiano Macra;

- Del gruppo di Canto popolare “I Castellani” della Valle Grana;

- Del gruppo di Canto popolare “I Marentin - Sanfré/Marene".



Nel corso del Festival, i cori eseguiranno il loro repertorio in due o tre dei punti più caratteristici del paese. Seguirà poi un momento di concerto a cori riuniti, all’aperto, naturalmente tempo permettendo. A seguire rinfresco per tutti i partecipanti, coristi e spettatori.



La Pro Loco e il Comune di Marmora sono lieti di invitare tutti coloro che vorranno intervenire. Si ringraziano sentitamente gli sponsor della manifestazione che con il loro intervento collaborativo ne permettono la realizzazione.



In caso di maltempo la manifestazione potrebbe subire delle variazioni.



Per informazioni: 340 2322344