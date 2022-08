Aperte le selezioni Miss Universal Beauty Competition

La prossima settimana, con la presenza del Presidente Marco Ciriaci, partirà da Anagni il Tour Nazionale 2022 del primo Concorso Internazionale di bellezza in versione Reality TV. La tappa di apertura darà inizio ad un tour che si svilupperà in gran parte delle regioni italiane e che durerà fino a dicembre, mese nel quale verranno selezionate le 18 Pre-Finaliste Nazionali.

La prima tappa piemontese è programmata per giovedì sera 8 settembre a Carrù (CN), in Piazza Divisione Alpina Cuneense 7, presso I Perticali, un elegante B&B con piscina e una vista spettacolare sulle Langhe. La struttura si disloca su una superficie di circa 4 mila metri quadrati, dove trovano spazio:

· un moderno bed and breakfast con tre camere e area relax in comune;

· una piscina favolosa su una superficie di 250 mq con acqua salata e illuminazione a led, suddivisa in una vasca principale collegata ad una più piccola in leggera pendenza come bagnasciuga, ideale per i bambini ma anche per chi vuole prendere il sole a pelo d’acqua;

· un bar/punto ristoro in struttura adiacente alla piscina;

· un campo da beach volley;

· una zona solarium a bordo piscina, in parte su mattonelle, con comodi lettini e in parte su prato verde.

La serata sarà presentata e condotta dall’attrice, cantante e ballerina Elena Presti (sito internet www.elenapresti.com). La show girl italiana porterà tutta la sua esperienza e professionalità rendendo la serata un vero e proprio spettacolo per le ragazze e per il pubblico presente. Vi invitiamo a consultare il suo sito internet per apprezzare le numerose presenze in trasmissioni televisive e radio foniche, nelle più importanti piazze e teatri italiani!

Le 18 ragazze prescelte dalla Giuria Tecnica di Universal Beauty Competition avranno automaticamente accesso alla fase eliminatoria in versione Reality che durerà ben sei giorni, durante i quali avverranno le eliminazioni di 4 delle 18 ragazze Pre-Finaliste.

Al termine dei sei giorni, saranno 14 le Finaliste Nazionali di Universal Beauty Competition che si daranno battaglia all’interno del primo Game-Show televisivo dedicato alla bellezza.

Sette saranno i titoli assegnati nel corso del Reality-Game Show finale; 5 titoli Internazionali che daranno l’opportunità a 5 ragazze italiane di rappresentare il nostro paese rispettivamente nelle Finali Mondiali 2023 dei 5 Concorsi di bellezza più importanti e prestigiosi del mondo:

Miss Supranational

Miss Earth

Miss Elite World

Reina del Mundo

Miss Supertalent.

Inoltre verranno assegnati altri due titoli nazionali;

Miss Universal Beauty Competition

Miss Universal Beauty Influencer

Questi due titoli in particolare, registrano tre importanti innovazioni introdotte dal Presidente Marco Ciriaci. Per la prima volta nella storia dei concorsi di bellezza, il limite d’età di partecipazione delle concorrenti viene portato da 28 a 35 anni, sarà abolito l’obbligo di cittadinanza o residenza da almeno sei mesi in Italia, ma soprattutto, saranno ammesse ragazze transgender che avranno terminato il loro processo di transizione.

Il Presidente Marco Ciriaci “…vorrei fare un grosso in bocca al lupo a Brunilda Kamberaj per la sua avventura in una regione molto importante nei piani produttivi di un concorso così di assoluto livello come Universal Beauty Competition. Sono certo che Brunilda riuscirà a trasmettere la stessa energia e la stessa eleganza che contraddistingue il suo essere donna e imprenditrice. Siamo davvero onorati di averla nel nostro team. Buon lavoro a Brunilda e al meraviglioso Piemonte!”

Per informazioni e iscrizioni a Universal Beauty contattare l’agente per il Piemonte Brunilda Kamberaj al numero 347-0521198.

Sito internet www.missuniversalbeauty.it

Compila il modulo di registrazione www.missuniversalbeauty.it/partecipa-miss-universal-beauty.asp