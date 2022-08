Cuneo, inaugurato il festival di fotografia documentaria “| Paesaggi | Punto Zero”

Si è aperta nel pomeriggio di ieri, sabato 27 agosto, a Cuneo, l’edizione numero zero di “| Paesaggi | Punto Zero”, festival di fotografia documentaria ideato e organizzato dall’associazione cuneese FormicaLab-Aps con il patrocinio del Comune di Cuneo e della Provincia di Cuneo, il contributo della Camera di Commercio di Cuneo e di Confartigianato Cuneo, oltre al sostegno di Cônitours e di numerosi altri partner del territorio. Venti autori da tutta Italia di fama nazionale e internazionale, vincitori di numerosi premi, riuniti appositamente per il festival, con la curatela di Pietro Vertamy, per una mostra collettiva esposta tra Palazzo Santa Croce e il Chiostro del Complesso monumentale di San Francesco, nel centro storico di Cuneo.

"Questa edizione zero vuole essere una sorta di puntata pilota: il tema comune è l'indagine, documentazione e racconto del paesaggio contemporaneo italiano per fare il 'punto zero' - afferma Pietro Vertamy, curatore della mostra e direttore artistico dell'associazione culturale FormicaLab -. Vuole fotografare lo stato dell'arte di quella che è la narrazione del paesaggio, quindi il nostro è un contenitore vero e proprio. Autori da tutta Italia, di età e formazioni differenti propongono una panoramica parlando di cambiamenti climatici, questioni ambientali, ma anche di paesaggio come campo di gioco per le proprie fantasie, la propria immaginazione poetica, come spunto di viaggio".

Dalla neve che non c’è ai territori rinati dopo il terremoto in centro Italia, passando per la devastante tempesta Alex in Val Vermenagna, le solfatare e l’indagine dei confini. "L’intenzione è quella di creare un evento culturale pubblico e gratuito, che abbia l’ambizione di guardare lontano, alimentando un festival tematico annuale per la documentazione, rappresentazione, analisi e comprensione del paesaggio contemporaneo attraverso l’utilizzo armonioso ed equilibrato di differenti discipline visuali", aggiunge Vertamy.

Dopo i primi appuntamenti di ieri, oggi alle 18 al Chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco è in programma il talk pubblico con TerraProject e Giulia Ticozzi, curatrice della mostra “Di semi e di pietre”, un viaggio nella rinascita del territorio di Amatrice e Accumoli colpito da un devastante terremoto. Prima, grazie alla collaborazione con il Complesso monumentale di San Francesco, ci sarà un’apertura straordinaria con visita guidata alla “Galleria del Sindaco” nel Municipio, ai depositi del Museo Civico e al Museo Civico (su prenotazione scrivendo a formicalab.info@gmail.com)

L’esposizione rimarrà aperta nei tre successivi weekend fino al 18 settembre con alcuni appuntamenti di indagine con fotografi ospitati a Villa Tornaforte, a Madonna dell’Olmo di Cuneo. A Palazzo Santa Croce la mostra sarà aperta il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; parte dell’esposizione ospitata nel Chiostro del Complesso monumentale di San Francesco sarà aperta negli orari di visita del Museo Civico, quindi dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 18,30.

L’allestimento della mostra è stato curato in modo da renderlo fruibile anche per i più piccoli e per i portatori di handicap motori, grazie a un allestimento basso e funzionale.

Inoltre l’Open Baladin di Cuneo ospiterà nel suo locale "Penombra", una serie di fotografie realizzate a Cuneo da Francesco Doglio che indagano sul rapporto tra cittadini e spazio urbano. Aggiornamenti sul sito www.formicalab.net e sulle pagine social, informazioni scrivendo a formicalab.info@gmail.com.