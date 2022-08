Bollette da urlo e rincari: il mondo che lavora nei campi chiede aiuto alla politica, prima delle urne

Autunno caldo, caldissimo. E il meteo in questo caso non è il responsabile: sono sempre più frequenti gli allarmi che le associazioni di categoria lanciano in vista di settembre e ottobre, quando le attività torneranno ai ritmi normali, ma abbineranno all' energia elettrica anche quella del gas e del riscaldamento (e non solo). Il settore primario , in particolare, è uno di quelli che osserva l'orizzonte con maggiori apprensioni. E proprio Coldiretti Piemonte ribadisce il concetto, facendo notare come la produzione agricola-alimentare assorbirà l'11% dei consumi energetici industriali totali. Un effetto che presto si farà sentire sia per le bollette che per le i materiali da utilizzare per realizzare i prodotti: gas, gasolio, ma anche barattoli, etichette e così via. Ma il concetto, sottolinea Cia Agricoltori italiani , si estende anche ad attività come il florovivaismo e settori simili.

Tante le voci di spesa per chi lavora nei campi. Dai carburanti per trattori alle serre, fino ai materiali per fertilizzare o proteggere le colture. Si registrano rincari che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio fino al +300% delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione dei raccolti. A completare la filiera, anche il vetro - rincarato di oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno -, il tetrapack con un incremento del 15%, il +35% delle etichette, il +45% per il cartone, il +60% costi per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al +70% per la plastica. “Così non possiamo andare avanti e non ci possiamo permettere di aspettare i tempi lunghi della politica – spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato Confederale -. Rischiamo un crack alimentare, economico e occupazionale visto che proprio in questi mesi si concentrano le produzioni agricole tipiche del Made in Piemonte e della Dieta Mediterranea, dalla trasformazione della nostra frutta agli ortaggi fino al vino, passando dai salumi ai formaggi, dalla carne alle conserve di pomodoro. Con l’esplosione dei costi dell’energia rischiamo di perdere quegli spazi di autonomia e sovranità alimentare che fino a oggi le imprese agricole italiane sono riuscite a difendere per il bene del Paese”.