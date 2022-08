Il ministro del Turismo Garavaglia in visita alla sezione storica della biblioteca di Fossano [FOTO E VIDEO]

“Se in questo mese e nelle prossime settimane si potranno fare interventi per ridurre i costi dell'energia è proprio grazie al turismo, che ha tenuto sù il PIL dell'Italia in questi due trimestri, soprattutto in questo estivo. In realtà come Fossano, quest'anno, abbiamo superato i numeri del 2019, l'anno dei record per il turismo italiano. Ma occorre intervenire sui costi dell'energia che stanno mettendo in ginocchio tutta la filiera. Forse non tutti lo sanno ma il Governo Draghi può farlo perchè c'è espressamente intervento di potere totale per la crisi energetica”. Parole del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, in visita questa mattina, martedì 30 agosto, a Fossano.

A ottobre verrà lanciata la app legata al sito Italia.it: “Un'applicazione geolocalizzata e profilata per dare la possibilità di visitare anche la cosidetta 'Italia minore', meno conosciuta ma non meno bella”.

In occasione della sua importante presenza è stata aperta la sezione storica della biblioteca comunale all'interno del Castello degli Acaja.

A fare gli onori di casa il sindaco Dario Tallone con gli assessori Daniela Rattalino e David Paesante, e la presidente del consiglio comunale (e consigliera provinciale) Simona Giaccardi. Erano presenti anche il senatore della Lega Giorgio Bergesio, il deputato Flavio Gastaldi, il consigliere regionale Matteo Gagliasso, il presidente di Terre dei Savoia Valerio Oderda, il presidente della CRF Gianfranco Mondino e quello della Fondazione CRF Antonio Miglio.

Proprio dal presidente Mondino è arrivata la promessa di voler restaurare il volume più antico del lascito Vallauri, risalente al 1200.