Degrado Cuneo Centro, Toselli sollecita una delega per il quartiere: "Servono interventi coordinati"

La richiesta ufficiale arriva da Luciana Toselli, consigliera comunale in forze a Cuneo per i Beni Comuni, e riguarda le situazioni di marginalità e dipendenza di aree della città come il quartiere Cuneo Centro: si organizzi un team di operatori qualificati che agiscano concretamente e in maniera continuativa in strada, portando supporto a chi vive contesti di questo tipo.

Una richiesta, quella di Toselli, che ricorda da vicino il succo delle posizioni espresse - nel corso di una serie di articoli apparsi sul nostro giornale nelle scorse settimane - dalla podcaster Giulia Marro e dal responsabile del Sert di Cuneo Maurizio Coppola.

Nel documento la consigliera sottolinea l'organizzazione di interventi repressivi e di controllo, relativamente ai 'comportamenti irregolari', sottolineandone l'inefficaccia sia dal punto di vista dei risultati sia come segnale di presenza sul territorio. Auspicando, quindi, un'intervento sociale di recupero e reinserimento: "Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro e altre associazioni più volte hanno dato la disponibilità a collaborare attivamente in progetti di presidio sociale e di legalità nella zona".

"Nonostante ci siano dati che dimostrano l’aumento del consumo di crack tra la popolazione straniera e marginale, non si registrano aumenti di accessi al SERT da parte di questi soggetti ai servizi socio-sanitari - si legge ancora nell'interpellanza - . Se non si attua un intervento in strada per arginare queste situazioni il disagio, i costi sociali ed economici aumenteranno per tutta la collettività in ragione degli interventi sempre più frequenti delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza territoriale e del danno oggettivo arrecato alle attività commerciali di utilità generale e alle condizioni di abitabilità degli immobili".

Toselli si spinge sino a chiedere la nomina di un'assessore o un consigliere delegato a occuparsi della questione, ritenendo necessaria una coordinazione ampia e condivisa degli interventi da adottare da qui in avanti.

L'interpellanza verrà discussa nel consiglio comunale di settembre.