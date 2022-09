Incidente a Busca tra due vetture. Un'auto si ribalta

Incidente stradale in corso Giolitti a Busca nella mattinata di oggi, domenica 4 settembre. Coinvolte nel sinistro due vetture, una delle quali si è ribaltata su se stessa.



Il conducente del veicolo cappottato è stato trasportato all'ospedale di Cuneo per accertamenti. Sul posto oltre l'equipe medico del 118 con mezzo della Croce Rossa, i vigili del fuoco volontari di Busca per la messa in sicurezza del e i carabinieri per i rilievi del caso.