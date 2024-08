Dopo i temporali dei giorni scorsi, in arrivo giornate di caldo e afa in Granda

Dopo i temporali dei giorni scorsi e una pausa dall'afa e dal grande caldo, le temperaure sono in decisa risalita.

Dalla giornata di oggi la prevalenza del promontorio anticiclonico determinerà tempo stabile e soleggiato per qualche giorno, con temperature su valori alti per il periodo. Venerdì e sabato le temperature massime sulle zone di pianura e collina potranno raggiungere diffusamente i 32-35 gradi.

Lo zero termico si attesta attorno ai 4.300 metri.

Con il rialzo delle temperature, torna a farsi sentire l'afa, assieme ai suoi effetti.

Il bollettino relativo alle ondate di calore di Arpa Piemonte evidenzia un livello 1 (su una scala che arriva a 3) per la giornata di oggi. Domani il livello di disagio in Granda sarà a 2, con rischi moderati per chi ha problemi di salute o dovesse fare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata o, ancora, si esponesse in modo prolungato al sole.

In molte province piemontesi il disagio, a partire da domani, sarà massimo.

Come viene calcolato il livello di disagio? Lo spiega Arpa, evidenziando come si basi sull’indicedi allerta WDA (Warm Day Alert) che tiene conto della temperatura massima percepita e della temperatura minima percepita. La temperatura percepita (o apparente) è una combinazione di temperatura, umidità e vento.