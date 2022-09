Ecco alcuni degli aggiornamenti più recenti su Big Eyes Coin, Ethereum e Polygon

Ogni giorno diventa sempre più semplice acquistare un token crittografico. Dovrete tenere a mente alcuni fattori, tra cui quale criptovaluta acquistare, come la pagherete e quali exchange sono accessibili nel vostro Paese.

Gli acquirenti vogliono senza dubbio sapere quale sia la criptovaluta più redditizia dopo alcuni cambiamenti significativi avvenuti negli ultimi mesi nel settore delle criptovalute. Le criptovalute rimangono uno degli investimenti più redditizi nonostante siano indipendenti dal governo, dalla moneta fiat e da altre entità governative. In questo articolo troverete alcuni degli aggiornamenti più recenti su Big Eyes Coin (BIG), Ethereum (ETH) e Polygon (MATIC) e i motivi per cui dovreste considerare l'acquisto di queste criptovalute per ottenere enormi profitti.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) è una strategia di investimento in criptovalute simile al Bitcoin e si prevede una rapida crescita negli anni a venire. Si tratta di una piattaforma blockchain e di una criptovaluta con token non fungibili e contratti intelligenti che vengono eseguiti automaticamente quando vengono soddisfatte determinate circostanze. Allo stesso modo, il valore di questa valuta è aumentato vertiginosamente, del 9.509%, passando da 11 dollari nell'aprile 2016 a 1.057 dollari nel luglio 2022. La capitalizzazione di mercato è di 128 miliardi di dollari.

La fusione di Ethereum 2.0 era inizialmente prevista per l'agosto 2022. Nonostante abbia battuto il mercato nella settimana precedente, Ethereum sta attualmente tornando sopra i 1.600 dollari, con un aumento dell'80% rispetto ai minimi del 2022 di 881 dollari. Al momento in cui scriviamo è in rialzo del 6%.

La fusione tra la mainnet proof-of-work di Ethereum e la catena Beacon proof-of-stake avverrà ora tra il 15 e il 16 settembre, qualche giorno prima di quanto inizialmente previsto, secondo gli ingegneri della Fondazione Ethereum.

Poligono (MATIC)

Considerata una soluzione di scalabilità di livello 2, Polygon (MATIC) si concentra sull'ottimizzazione della scalabilità e sulla rapidità delle transazioni blockchain. È la prima piattaforma facile da usare e ben organizzata per lo sviluppo di infrastrutture per la scalabilità di Ethereum (ETH). La piattaforma mira a promuovere l'uso diffuso delle criptovalute affrontando il problema della scalabilità che molte reti blockchain devono affrontare.

La sua moneta, MATIC, sta diventando sempre più cruciale per la governance e la sicurezza del sistema. Il token serve come moneta di regolamento tra gli utenti che operano all'interno dell'ecosistema Polygon e per i servizi di pagamento sulla piattaforma.

Il progetto ha firmato un accordo di gioco con Catheon Gaming, secondo le notizie di Polygon MATIC di oggi. Migliorando l'esperienza dell'utente, la nostra partnership lavorerà per portare intrattenimento e giochi di alta qualità sulla blockchain.

Sebbene Polygon sembri prepararsi a una correzione, non è ancora riuscita a superare un cluster di supporto cruciale.

L'ultimo mese ha visto un'impennata di MATIC. Da un minimo di 0,32 dollari a un massimo di 0,98 dollari il 18 luglio, la quotazione è salita di oltre il 200%. L'importanza del rialzo suggerisce che il token è ora scambiato in territorio di ipercomprato.

Moneta Big Eyes (BIG)

Una nuovissima criptovaluta meme chiamata Big Eyes Coin (BIG) è pronta a superare le altre criptovalute. Il suo obiettivo è quello di mantenere un notevole interesse nell'ecosistema finanziario, trasferendo al contempo il capitale nell'ecosistema della DeFi. Si tratta di una piattaforma nuovissima e all'avanguardia che ha costruito un ecosistema che si rivolge a un mercato target considerevole. Secondo le previsioni, Big Eyes (BIG) potrebbe superare criptovalute popolari come Bitcoin (BTC) e Dogecoin (DOGE).

Big Eyes Coin (BIG) ha intenzione di accumulare una collezione di NFT. L'esperienza in mare della "mascotte" servirà da ispirazione per la collezione di NFT, che intende posizionarsi tra le prime dieci iniziative NFT. Gli utenti che otterranno l'NFT avranno accesso al club privato di The Big Eyes Sushi Crew e avranno la possibilità di vincere altri premi.

Big Eyes (BIG) si sta avviando verso una maggiore accettazione grazie a un proficuo periodo di prevendita che ha generato oltre 1 milione di dollari di entrate, a un afflusso previsto di 50.000 utenti e a un notevole impegno a favore dei santuari oceanici.

