Gli esperti di criptovalute abbandonano Cardano (ADA) e Chainlink (LINK) per passare alla promettente Big Eyes Coin (BIG)

Con le criptovalute fondatrici che hanno registrato performance inferiori, le altcoin sono state in grado, grazie alla loro popolarità e commerciabilità, di garantire guadagni. Ma non lasciate che la rabbia e la gioia di possedere altcoin si traduca in FOMO (Fear of Missing Out). Anche gli appassionati di criptovalute sono piuttosto ottimisti riguardo all'aumento del valore delle altcoin che stanno avanzando come giganti laddove le loro cugine più grandi sembrano vacillare. In testa al gruppo di altcoin che stanno sovraperformando rispetto alle previsioni sono Cardano (ADA), Chainlink (LINK) e la nuova ma promettente Big Eyes Coin (BIG) .

Ci sono così tante criptovalute diverse con casi d'uso che vanno ben oltre il mezzo di scambio, il che significa che non sono necessariamente concorrenti del Bitcoin. Ogni progetto di criptovaluta intende lasciare un segno nel mercato delle criptovalute, per farsi preferire ad altre criptovalute con cui condivide caratteristiche simili.

La definizione stessa di altcoin si è evoluta rispetto ai primi anni delle criptovalute, quando ne esistevano solo una o due. Un'altcoin è solitamente definita come un asset digitale costruito sulla base di una blockchain esistente. Le altcoin sono spesso create per aumentare le carenze delle monete o per fornire funzionalità aggiuntive. Oggi le criptovalute sono molto più ampie.

Analisi del gettone Cardano (ADA)

Cardano (ADA) ha la particolarità di essere una delle criptovalute più grandi per capitalizzazione di mercato. È stata costruita con una blockchain che è una piattaforma versatile, sostenibile e scalabile. Cardano (ADA) ha l'obiettivo di abilitare i contratti intelligenti, consentendo agli sviluppatori di creare una vasta gamma di applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi), nuovi token cripto, giochi e altro ancora. La blockchain è suddivisa in due livelli: il Cardano Settlement Layer (CSL) e il Cardano Computing Layer (CCL). La suddivisione della blockchain in due livelli consente alla rete di elaborare fino a 1.000.000 di transazioni al secondo. A differenza dei token basati su Ethereum, i token nativi di Cardano non vengono creati tramite contratti intelligenti. Al contrario, vengono eseguiti su un'architettura identica a quella della moneta stessa.

Cardano è stato lanciato ufficialmente nel settembre 2017 da Charles Hoskinson (il cofondatore del famigerato Ethereum) e mira a essere un'installazione di blockchain in cima alla tecnologia pionieristica della prima e della seconda generazione. Il suo obiettivo è quello di essere un accordo intelligente altamente scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Previsione del prezzo di Cardano (ADA) per il secondo trimestre del 2022

Al 28 agosto, Cardano (ADA) era all'ottavo posto tra le criptovalute e il suo market cap era di circa 27,4 miliardi di dollari. Cardano (ADA) ha oscillato tra i minimi fuori range e la zona finale di $1. Se il prezzo dovesse testare $1,5, romperebbe la tendenza al ribasso, permettendo potenzialmente al tasso di provare di nuovo. Il grafico di ADA mostra che si trova in un macro range estremamente ampio (con una deviazione di 2,6 dollari).

Analisi del gettone Chainlink (LINK)

Chainlink può essere descritto come un sistema decentralizzato di nodi che tenta di mettere in relazione dati e conoscenze

e conoscenze dall'esterno di una blockchain agli accordi intelligenti sulla catena. Chainlink migliora le capacità degli accordi intelligenti consentendo l'accesso ai dati IRL e all'elaborazione off-chain, pur mantenendo la protezione della blockchain.

Protezione della tecnologia blockchain

La piattaforma collega i dati off-chain e on-chain. Gli oracoli fungono da intermediari, traducendo i dati da situazioni RL ad accordi intelligenti sulla blockchain e viceversa. Chainlink mira a fornire un "blockchain-middleware" sicuro, aperto e quindi anti-manomissione e un percorso semplice per accedere ai molteplici input e output necessari per un sofisticato accordo intelligente.

Chainlink cerca di accelerare l'avanzamento di accordi intelligenti utili attraverso un accesso semplice e sicuro a risorse preziose. Sergey Nazarov fa parte dei fondatori di Chainlink. Ha co-fondato SmartContract. È stato anche co-fondatore e CEO di Secure Asset Exchange.

Previsione del prezzo di Chainlink (LINK)

ChainLink (LINK) è attualmente scambiata al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 200 giorni. La SMA a 200 giorni ha segnalato VENDITA negli ultimi 224 giorni, dal 17 gennaio 2022. Sulla base di indicatori specializzati, la SMA a 200 giorni di ChainLink scenderà nel mese successivo e potrà raggiungere 9,13 dollari entro il 28 settembre 2022. La SMA a 50 giorni a breve termine di ChainLink è stimata a 6,95 dollari entro il 28 settembre 2022. L'oscillatore di propulsione (RSI) può essere un indicatore popolare che segnala se una criptovaluta può essere ipervenduta o ipercomprata. Attualmente, il valore RSI è a 32,59, il che indica che il mercato LINK si trova in una posizione di ipercomprato.

Il nuovo gatto che fa grandi ondate: Big Eyes Coin (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è una criptovaluta promossa dalla comunità per la comunità e vuole incanalare la ricchezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi). Big eyes coin (BIG) è una moneta incentrata sugli obiettivi della comunità, decentralizzando il nodo della rete e incanalandolo verso gli obiettivi di sviluppo della comunità. Con Big Eyes come mascotte, Big Eyes Coin vuole sfruttare quello che descrive come un "settore da un miliardo di dollari" diventando la mascotte crittografica più simpatica del settore. L'esplosione degli NFT negli ultimi tempi ha mostrato un'altra via praticabile per fare soldi attraverso l'uso dei meme, che secondo Forbes potrebbe essere la cosa più importante nei prossimi anni. Date un'occhiata a come altre altcoin hanno utilizzato la mascotte dei meme per promuovere le loro monete tra i giovani in ascesa. Un buon effetto collaterale è l'adozione delle loro controparti del mondo reale.

L'enfasi posta sulla beneficenza nella comunità di Big Eyes è a dir poco massiccia, si può vedere dalle loro promozioni che il team di Big Eyes non ha intenzione di prendere solo dall'ambiente e dalle persone come hanno fatto altre aziende, il team sta invece facendo della beneficenza una parte della cultura della comunità. La comunità è Big Eyes e Big Eyes è la comunità.

Bignomics 101 del gettone Big Eyes (BIG)

La Big Eyes Coin (BIG) avrà un totale di 200.000.000.000 di token e il 90% di questi saranno

disponibile per la comunità al momento del lancio. Il 70% di questi sarà venduto pubblicamente. Il 20% sarà destinato agli exchange, il 5% al marketing di Big Eyes Coin (BIG) e il restante 5% sarà devoluto in beneficenza. Inoltre, gli NFT saranno soggetti a una tassa del 10%. Il 4% di questa andrà al venditore originale, il 5% ai titolari e l'1% sarà devoluto in beneficenza. Big Eyes Coin (BIG) non avrà alcuna tassa di acquisto o di vendita e non avrà commissioni.

Il grande piano per il lancio del token Big Eyes (BIG)

Di seguito sono riportate le fasi attraverso le quali la Moneta Big Eyes (BIG) sarà sottoposta al lancio al grande pubblico.

Pubblico

Prima fase: questa è la fase di "accovacciamento". Questa fase comprende il lancio di diversi eventi e, come suggerisce il nome "crouch", è la fase di preparazione, l'inizio di tutto. Include la verifica dei token. Tutti i token acquistati saranno verificati per evitare violazioni della sicurezza, che saranno poi accompagnate dall'apertura del sito web e dei canali di social media e da diversi giri di media. Tutto ciò contribuirà ad aumentare la consapevolezza della Moneta Big Eyes (BIG).

Seconda fase: questa è conosciuta come la fase del "salto". Si tratta del lancio della Meme Machine di Full Tilt. Gli adesivi digitali di Big Eyes, i frammenti di NFT e il negozio di merchandising saranno attivi con tutti i tipi di NFT.

Terza fase: Questa è conosciuta come la fase "run". Questa fase comprende il rilascio di esclusive NFT ed eventi IRL per i titolari di NFT e una donazione all'ente di beneficenza a cui si spera partecipino i 50.000 membri di Telegram e i 50.000 titolari.

Quarta fase: Questa fase è nota come "passerella" e riguarda l'esposizione, il glam, il marketing, gli eventi della comunità e una bella fetta di spiccioli di 1 milione di dollari in beneficenza. Come ciliegina su una torta già fantastica, verranno colmate nuove catene. Ci saranno più scambi e gli adorabili NFT si evolveranno grazie alla Big Eyes Coin (BIG).

Consigli su come ottenere la moneta Big Eyes (BIG)

Questi sono i vari passaggi per acquisire i gettoni Big Eyes (BIG) su qualsiasi piattaforma.

Primo passo: È necessario installare un'applicazione portafoglio su un desktop. Tuttavia, se si utilizza un dispositivo se si utilizzerà uno smart device, si dovrà installare sul dispositivo un'applicazione certificata per il trading digitale.

Secondo passo: Copiare e incollare il link sul browser del portafoglio: Si aprirà un modulo che dovrà essere riempire con i dettagli esatti. Avanzare per selezionare il token per il pagamento e indicare il numero di Big Eyes (BIG), numero di token Big Eyes (BIG) desiderati.

Terzo passo: I gettoni Big Eyes (BIG) saranno inviati al termine della prevendita, e i gettoni BIG pagati saranno inviati al momento dell'acquisto, pagati saranno inviati al portafoglio dell'acquirente.

Questi sono gli unici passi da compiere per ottenere i token Big Eye (BIG).

Big Eyes Coin (BIG) è qui per restare, in quanto ha un grande potenziale e potrebbe fornire agli utenti 10 volte quello che Cardano (ADA) e Chainlink (LINK) possono raggiungere. C'è anche il vantaggio di avere una forte presenza della comunità che è piuttosto vivace, si può anche guardare al massiccio di beneficenza, cosa che nessun'altra altcoin ha fatto con successo. La prevendita di Big Coin (BIG) sarà attiva per un periodo di tempo limitato, quindi partecipate se non volete perdere l'opportunità di entrare nella storia.

Moneta Big Eyes (BIG)

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL