Cuneo: scalda i motori la 25^ edizione della Ruota d'Oro Storica

Finalmente, dopo mesi di preparativi, si stanno definendo gli ultimi dettagli di questa prestigiosa edizione della Ruota d’Oro Storica: manifestazione rievocativa del mitico “rally terribile” e come questo, altrettanto rinomata nel mondo della regolarità per auto d’epoca.



Cinquanta gli equipaggi che prenderanno il via sabato 10 settembre alle 9:30, dalla centralissima Piazza Galimberti e che si sfideranno sul filo del centesimo di secondo, nelle varie prove di abilità cronometrate, disseminate tra Cuneo, Peveragno, Boves, Valdieri, Roaschia, Vernante e Limone Piemonte, con rientro nel capoluogo alle 17; sulla piazza, che ospiterà per tutta la giornata una raduno di auto e moto storiche tra le più rappresentative, troveranno ad accoglierli i testimoni di quell’era eroica del motorsport “fatto in casa”: i protagonisti di diverse edizioni del passato della Ruota d’Oro.



La giornata avrà degna conclusione con la cena di gala, presso la sede della Scuderia Veltro organizzatrice dell’evento, per onorare, oltre alle valenze turistiche e paesaggistiche di valli e paesi attraversati, anche le eccellenze enogastronomiche delle nostre terre.



Appuntamento dunque al prossimo 10 settembre; tutti i dettagli della giornata, per seguire tutta la manifestazione, sul sito www.ruotadoro.it.