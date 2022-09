Doppio evento letterario nelle prossime settimane a Balma Boves di Sanfront

Doppio evento letterario nelle prossime settimane a Balma Boves.

Domenica 11 settembre ci saranno le letture per i più piccoli a cura di Elisa Dani, nell'ambito della collaborazione con la Bibilioteca di Sanfront, rete bibliotecaria di Fossano e Nati per Leggere della Compagnia San Paolo; mentre il sabato 17 settembre sarà il turno dell' “incontro con l'autore”, con la presentazione del volume “Suggestioni in Alta Valle Varaita” di Alfredo Philip e Almerino De Angelis.

Domenica 11, l'appuntamento è alle ore 15:30 presso il sito di Balma Boves, dove Elisa Dani accompagnerà bambini e famiglie nei “giardini” della fantasia, con storie di natura e ambiente, per “coltivare” pensieri di cura e amore verso quello che ci circonda.

Al termine delle letture, merenda condivisa sotto la Balma. Evento gratuito, compreso del 1€ di ingresso al sito. Per ulteriori informazioni: balmaboves@gmail.com ; 349/8439091; 348/5835677