Sotto controllo l'incendio alla ex cartiera di Beinette, monitorato tutta la notte dai vigili del fuoco [FOTO E VIDEO]

È stato monitorato tutta la notte, da parte dei vigili del fuoco, l'incendio nella ex cartiera di Beinette, oggi adibita a magazzino e deposito di ditte private. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate nella zona di accesso, intorno alle 22 di ieri sera, venerdì 9 settembre.

Parte del tetto è crollata.

Un intervento lungo e impegnativo che ha visto sul posto le squadre di Cuneo, Morozzo e Fossano.

Al momento (ore 7.30 di sabato 10 settembre) ci sono ancora focolai in corso. Ogni tanto l'isolante del tetto riprende fuoco, quindi i pompieri stanno procedendo togliendo le macerie e bagnando. Ci sono ancora tre squadre. L'incendio risulta ora sotto controllo.

Lavori in corso anche da parte dei tecnici Enel per ripristinare la corrente elettrica a 170 famiglie, dopo che è saltata la cabina di derivazione elettrica.

Nella struttura interessata dalle fiamme c'era un deposito di polistirolo, il magazzino di una falegnameria e anche una quindicina di auto di una carrozzeria

Come già anticipato, non si segnala, per fortuna, la presenza di coinvolti e feriti e risultano salve anche le case adiacenti. Molti beinettesi sono accorsi per vedere quanto accaduto: le fiamme erano visibili da lontano. Sul posto anche il sindaco Lorenzo Busciglio.