STRATEGIA POKER CASH GAME: COME BATTERE I TUOI AVVERSARI ONLINE

Vincere a Poker

È arrivato il momento di battersi contro i tuoi avversari online.

Esistono molti formati diversi di Texas Hold'em come MTT, sit & go o cash game, quindi hai sempre la possibilità di scegliere cosa giocare.

Tuttavia, oggi ci concentreremo su un argomento: la strategia del poker cash game.

Questo formato ha molti vantaggi ed è ampiamente popolare nel mondo sia dal vivo che online.

Pertanto, tratteremo i suggerimenti più importanti del Texas Holdem in modo che tu possa imparare la strategia del poker cash game nel modo più efficiente.

Per migliorare nel cash game, visita il sito pokertv.it, qui troverai molti consigli e strategie utili.

Strategia Cash Games: imparare nel modo giusto

Il poker cash game non è come giocare a blackjack. Non è sufficiente imparare le classifiche delle mani di poker, capire le posizioni o applicare ciecamente l'aggressività per diventare un vincente nei giochi di oggi.

Imparare una strategia giusta per il poker cash game può richiedere tempo, ma ne vale assolutamente la pena.

Tuttavia, molti giocatori si affidano semplicemente a contenuti casuali guardando video, leggendo libri o saltando da un forum all'altro senza avere un piano chiaro su come migliorare.

Questo da solo li costringe a fallire perché pezzi di contenuto casuali che non si adattano a una strategia non possono aiutarti molto.

Certo, imparerai una o due cose, ma come regola generale, perderai un sacco di tempo e denaro cercando di migliorare in questo gioco.

Utilizza gli strumenti necessari

Il poker cash game è un gioco di strategia e non solo di fortuna. Se vuoi avere successo in questo tipo di gioco, devi essere preparato a battere gli altri giocatori sul piano tecnologico.

Inoltre, devi capire come utilizzare il software necessario per migliorare la tua strategia di poker cash game e scoprire i difetti dei tuoi avversari al tavolo.

Ottenere i migliori strumenti e software per il poker può trasformare il giocatore medio in un vincente.

Tutti i tuoi avversari online utilizzano un software di monitoraggio per avere l'HUD e le statistiche durante il gioco.

Pertanto, se lasci da parte queste informazioni, perderai rapidamente.

Attacca i giocatori più deboli

Per vincere al poker cash game, dovete essere in grado di identificare le debolezze del tuo avversario e capitalizzarle.

Il problema è che la maggior parte dei giocatori amatoriali sono passivi, quindi dopo aver identificato i più deboli, dovrai adattare la tua strategia per trarne vantaggio.

Ovviamente, ogni volta che giocherai avrai avversari diversi, quindi dovrai osservare come giocano e utilizzare le statistiche del poker per identificare la strategia migliore contro ciascuno di essi.

Tuttavia, alcuni principi sono universali e possono essere applicati contro la maggior parte delle persone.

Innanzitutto, è ovvio isolare e rilanciare con un ampio range contro i limper.

Poi si possono ottenere più fiches puntando su valori sottili e persino manipolare il loro gioco con puntate di dimensioni diverse.

Capisci quando smettere

Imparare quando e come abbandonare la tua sessione di poker è una parte essenziale di qualsiasi strategia di successo per i giochi cash di poker online.

Inoltre, questo è un vantaggio che solo i giocatori di cash game hanno perché non puoi smettere o fare una pausa nel mezzo di MTT, quindi usa questa opzione quando necessario.

Due maggiori indicazioni che indicano che dovresti smettere, sono le tue emozioni e il livello di distrazione.

Se ti senti arrabbiato, triste o addirittura stressato, fare una pausa è la decisione migliore che puoi prendere.