Arriva dalla Granda il Boxer tigrato campione italiano di bellezza

E’ nata e cresciuta a Beinette e si chiama July il Boxer tigrato che l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) ha appena designato come esemplare della sua razza "più bello d’Italia".



A comunicarlo all’allevatrice lo stesso Enci, con una raccomandata arrivata nei giorni scorsi a Wilma Franchino, sino a pochi mesi fa gestore dell’allevamento amatoriale nel quale la giovane campionessa italiana è nata ed è stata allevata prima di essere affidata alla sua attuale proprietaria.



"Per noi è stata una bella sorpresa – ci spiega Wilma Franchino – in quanto, in trent'anni di allevamento amatoriale Boxer, gli amici a cui avevamo dato i cuccioli generalmente li portavano a mostre, dove raggiungevano quasi sempre la top 10, ma mai il podio . Questo riconoscimento giunge adesso, tardivo ma piacevole, dopo che nel maggio scorso, per ulteriori impegni, abbiamo deciso di chiudere l'allevamento cedendo ad altri allevatori le femmine e lo stallone rimasti. Oggi abbiamo una bravissima femmina, incrocio tra un maremmano e un Pirenei, delizia dei nostri nipoti".