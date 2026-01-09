Il carrello che sognava di pattinare: spunta un “naufrago” sul ghiaccio del Parco Parri di Cuneo

C’è chi va al Parco Parri per fare due passi, chi per godersi il sole invernale e chi, evidentemente, per abbandonare un carrello della spesa nel mezzo del laghetto. Succede a Cuneo, in piazza d’Armi, dove il gelo di questi giorni ha trasformato lo specchio d’acqua in una lastra di ghiaccio degna di una pista di pattinaggio… con tanto di ospite d’onore.

Al centro del laghetto, immobile e silenzioso, stamane è apparso un carrello del supermercato, parzialmente circondato da canne e riflessi gelati, come se avesse deciso di fermarsi lì a contemplare l’inverno rigido di questi giorni.

C’è da chiedersi quale sia stata la traiettoria esistenziale di questo carrello: fuga audace dal parcheggio? Tentativo di attraversare il lago con il ghiaccio sottile? O più semplicemente l’ennesima vittima dell’inciviltà urbana, finita protagonista di una scena degna di una cartolina ironica?

Il freddo ha fatto il resto, cristallizzando la situazione e regalando ai passanti uno scatto che sta già facendo sorridere e commentare sui social. Per ora il carrello resta lì, congelato nel tempo, simbolo involontario di un inverno rigido ma anche di una creatività un po’ sbadata.

In attesa che qualcuno lo riporti a casa, il “carrello pattinatore” del Parco Parri si gode il suo momento di gloria sul ghiaccio di Cuneo.