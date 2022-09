Cuneo: a ottobre l' 'election day' per la Consulta dei quartieri

Le elezioni per il rinnovo dei Comitati di quartiere di Cuneo avrebbero dovuto tenersi sabato 29 e domenica 30 gennaio ma “l’election day” era stato posticipato a data da destinarsi in via precauzionale a causa della recrudescenza dei contagi da Covid-19. Ora che la pandemia sembra sotto controllo la Consulta, l’organo che riunisce i venti Comitati di quartieri e frazioni di Cuneo, ha individuato il fine settimana di sabato 8 e domenica 9 ottobre come data utile.



Al voto diversi Comitati. Si vota a Cuneo nuova, Cerialdo,Centro storico, San Paolo, Basse Sant’Anna/Borgo Nuovo, Donatello e Gramsci. Tra le frazioni Confreria, San Rocco Castagnaretta, Passatore, Roata Rossi, San Benigno, Ronchi, Roata Canale e Tetti Pesio (nuova costituzione).



Nell’elenco anche Spinetta, dove però il comitato non è rinnovato da anni, mentre quelli ancora in carica sono Bombonina (fino al 2023), Cuneo centro, Borgo San Giuseppe e Madonna dell’Olmo.



Fino a un decennio fa Comitati di quartieri e frazioni non erano normati, ma nel 2011 l’amministrazione Valmaggia aveva approvato un regolamento sul rapporto tra i rappresentanti del territorio e del Comune. Da tempo il presidente della Consulta dei Quartieri, Andrea Odello, chiede una revisione del regolamento comunale. Tra i punti più contestati l’obbligo di dimissioni per i membri dei Comitati che intendano candidarsi alle elezioni amministrative. Una delle proposte è l’ammissione di un rappresentante dei Comitati di Quartiere a partecipare alle Commissioni consiliari, con diritto di parola.



Lo scorso 21 luglio la Consulta, che verrà rinnovata dopo le elezioni dei Comitati, ha incontrato Luca Pellegrino, il nuovo assessore con delega ai Quartieri e alle Frazioni. Il rappresentante della Giunta si è detto disponibile a portare le richieste di modifica del regolamento nella Commissione consiliare competente entro l’anno.