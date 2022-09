Ecco i nuovi presidenti delle 18 sezioni merceologiche di Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo ha proclamato i Presidenti delle 18 Sezioni Merceologiche con i rappresentanti aggiuntivi che li coadiuveranno nel prossimo biennio. L'evento di vita associativa si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre, in Sala Ferrero.

Ecco i nomi, sezione per sezione. Gli eletti entreranno a far parte del Consiglio Generale insieme ai membri del Consiglio di Presidenza, ai rappresentanti nominati dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Piccola Industria, agli imprenditori designati dal Presidente e ai 10 membri eletti dall’Assemblea annuale del 23 giugno.





SEZIONE AGROALIMENTARE

Presidente: Stefano Borromeo – Galup s.r.l. a socio unico

Rappresentanti Aggiuntivi:

Fabio Canova – La Gentile s.r.l.

Federico Galfrè – Galfrè Antipasti d’Italia s.r.l.

Egle Sebaste – Golosità dal 1885 s.r.l.





SEZIONE CARTARIA-GRAFICA

Presidente: Giorgio Angelo Lorenzo Bosso - Nissha Metallizing Solutions

Rappresentante Aggiuntivo:

Marco Martini – Tipolito Martini s.r.l.





SEZIONE CHIMICA-GOMMA-PLASTICA

Presidente: Nicola De Risi – Huvepharma s.r.l.

Rappresentanti Aggiuntivi:

Corrado Dentis – Dentis Recycling s.r.l.

Simone Rossi – S.p.A. Michelin Italiana con socio unico





SEZIONE CREDITO E FINANZA

Presidente: Giuseppe Peirotti - Banca Alpi Marittime





SEZIONE CULTURA ED EVENTI

Presidente: Giuseppe Incarbona – Ironika s.r.l.





SEZIONE DIGITALE

Presidente:Valerio Colombo – Albaufficio s.r.l.

Rappresentante Aggiuntivo:

Michele Pagliuzzi – Wiit S.p.A.





SEZIONE ENERGIA

Presidente: Sebastiano Contegiacomo - Egea-Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.

Rappresentante Aggiuntivo:

Patrizia Olocco - Eurotec Società Consortile A R.L.





SEZIONE LEGNO E ARREDO

Presidente: Mariella Bono – Sild s.r.l.

Rappresentante Aggiuntivo:

Simone Saglietti – Studio Arredi s.r.l.





SEZIONE LOGISTICA

Presidente: Claudio Isolano – Eurostock s.r.l.

Rappresentante Aggiuntivo:

Giuseppe Viriglio - Società di Gestione Aeroporto Cuneo-Levaldigi S.p.A.





SEZIONE MATERIALE DA COSTRUZIONE – ESTRATTORI

Presidente: Marco Rapalino - S.A.E.G.A. S.p.A.

Rappresentante Aggiuntivo:

Dario Stroppiana – Calcestruzzi Stroppiana S.p.A.





SEZIONE MECCANICA

Presidente: Marco Costamagna – Biemmedue S.p.A.

Rappresentanti Aggiuntivi:

-Giorgio Angelino – Manitowoc Crane Group Italy s.r.l.

-Luca Avena – Omec di Avena Luca, Alberto & C. S.a.S.

-Nicola Cosciani Cunico – Westport Fuel System Italia s.r.l.

-Fabrizio Lerda – O.M.LER 2000 s.r.l. Tecnologie Meccaniche Lerda

-Giorgio Rolfo – Rolfo S.p.A.

-Giulio Santinelli – D.M.D. s.r.l.

-Giovanni Sartore – Crosa s.a.s. di Sartore Giovanni & C. s.a.s.

-Davide Viale - Alstom Ferroviaria S.p.A.

-Guido Vincenti – Vincenti Officine s.r.l. – Project & Prototypes





SEZIONE SANITA'

Presidente: Marco Aragno – Bios s.r.l.





SEZIONE TERZIARIO-SERVIZI

Presidente: Emiliano Paolo Rosso – Cuneo Lube s.r.l.

Rappresentanti Aggiuntivi:

Edoardo Benassi – Relife Recycling s.r.l.

Secondo Burdese – Micrometal s.r.l.

Roberto Cagnazzo – Sisea s.r.l.





SEZIONE TESSILE E MODA

Presidente: Alessio Fois – Miroglio Fashion s.r.l.

Rappresentante aggiuntivo:

Alberto Olivero – Gruppo E.M.E. s.r.l.





SEZIONE TRASPORTO PERSONE

Presidente: Roberto Gosso - Entracque Neve Società a Responsabilità Limitata Semplificata





SEZIONE VETRO

Presidente: Loretana Giannetti - Saint-Gobain Sekurit Italia s.r.l.





SEZIONE VINI E LIQUORI

Presidente: Paola Lanzavecchia - CE.DI.VI. s.r.l.

Rappresentante Aggiuntivo:

Paolo Sartirano – Sartirano Figli Cantine e Vigneti s.r.l.





SOCI AGGREGATI

Rappresentante: Paolo Careddu – Banca Ifis S.p.A.





All’ “Election Day” è seguita la presentazione del Report di Sostenibilità dell’Associazione riferito al 2021, realizzato dal Dipartimento di Management dell’Università di Torino.

“E' la prima volta che Confindustria Cuneo si impegna a compilare un report di sostenibilità – ha dichiarato il direttore Giuliana Cirio -. Lo abbiamo fatto per avere noi la consapevolezza del nostro impatto e quali sforzi abbiamo fatto su questo tema. Una lettura che va meditata e assorbita, che sarà al centro del prossimo numero di 'Made In'. Vorrei poi aggiungere che il cambio di passo di Confindustria Cuneo negli ultimi anni è merito del presidente Gola. Oggi siamo conosciuti a livello nazionale. Le nostre opinioni non solo sono ascoltate ma anche richieste a livello nazionale”.

Il presidente Mauro Gola: “Importante il NOI associativo, vedere gente coinvolta che partecipa. Gli interessi che portiamo avanti sono interessi comuni. Non perdiamo questa spinta ed energia che viene dal basso”.



A seguire il dibattito fra i candidati alla presidenza della Provincia Roberto Dalmazzo e Luca Robaldo, rispettivamente il sindaco di Lagnasco e il sindaco di Mondovì.

Così hanno introdotto i loro programmi,



Dalmazzo: “Noi sindaci di piccoli comuni viviamo una realtà diversa. La Provincia è stata distrutta e rovinata con la legge Delrio. Io sono un geometra, non faccio il politico. Il tecnico è la figura giusta per guardare al futuro”.



Robaldo: “Mia mamma dice sempre che io ho la malattia della politica. Mio papà (Secondo Robaldo, ndr) per oltre 30 anni è stato sindaco di un comune di 300 abitanti, Montezemolo. Sono dinamiche che conosco bene. Mi candido per la mia capacità di unire, per portare esperienza e conoscenza e per far sì che la Provincia torni ad essere cerniera”.